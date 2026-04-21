Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό 87-79: Πέρασε από πάνω τους Μονεγάσκους και τώρα... Βαλένθια

Με ηγέτη τον Σορτς (21 π.) και σημαντική συμβολή από τους Φαρίντ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε άνετα της Μονακό με 87-79 και πλέον στρέφεται στη δύσκολη σειρά απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έχοντας μειονέκτημα έδρας

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση και καθαρό μυαλό στο παρκέ, βρίσκοντας ρυθμό από νωρίς χάρη στον εκρηκτικό Σόρτς, που άλλαξε τον τόνο του αγώνα με την ενέργεια και την ταχύτητά του. Οι «πράσινοι» επέβαλαν την άμυνά τους, κράτησαν τη Μονακό σε χαμηλά ποσοστά (4/12 σουτ) και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +9 (23-14). Ο Σόρτς ήταν ασταμάτητος, φτάνοντας τους 11 πόντους μέχρι το τέλος της περιόδου, ενώ ήδη από τα πρώτα πέντε λεπτά είχε γεμίσει τη στατιστική του με 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, δίνοντας τον ρυθμό και οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με σαφές προβάδισμα (49-34), βρίσκοντας απαντήσεις κάθε φορά που η Μονακό προσπαθούσε να πλησιάσει. Οι πέντε συνεχόμενοι πόντοι του Ρογκαβόπουλου «έσβησαν» τα δύσκολα καλάθια του Τζέιμς που είχαν φέρει τους Μονεγάσκους σε απόσταση μίας κατοχής, ενώ το κρεμαστό τρίποντο του Σλούκα έστειλε τη διαφορά στους δέκα λίγο πριν την ανάπαυλα. Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Λεσόρ ξεσήκωσε το Telekom Center και η διαφορά έφτασε μέχρι και το +14. Ο Τι Τζέι Σορτς ξεχώρισε για τους «πράσινους» με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ από νωρίς, την ώρα που ο Μάικ Τζέιμς οδηγούσε τη Μονακό με 15 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο και στα στατιστικά (21-14 ριμπάουντ, 8-4 ασίστ), με πλουραλισμό στην επίθεση, καθώς σκόραραν όλοι εκτός από Χουάντσο και Χέις-Ντέιβις, ενώ επτά παίκτες είχαν ήδη τουλάχιστον ένα ριμπάουντ και μία ασίστ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στην τρίτη περίοδο και με πρωταγωνιστή τον Κένεθ Φαρίντ ανέβασε τη διαφορά από το +10 στο +17 μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά. Οι «πράσινοι» έβγαλαν ενέργεια, κυνήγησαν όλες τις χαμένες μπάλες και πήραν σημαντικά hustle plays, δείχνοντας να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό.



Στη συνέχεια, όμως, η επιθετική λειτουργία κόλλησε. Η μπάλα έμεινε αρκετή ώρα στα χέρια των γκαρντ, η κυκλοφορία δεν ήταν γρήγορη και οι επιλογές έγιναν πιο βιαστικές. Η Μονακό εκμεταλλεύτηκε το διάστημα αυτό, μείωσε σταδιακά και από το +17 έριξε τη διαφορά στους οκτώ πόντους, χωρίς μάλιστα να σκοράρει σε εκείνο το σημείο ο Τζέιμς.



Ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε τελικά στόχο από την περιφέρεια, έφτασε τους 18 πόντους και έδωσε νέα ώθηση στη Μονακό. Ο Σλούκας απάντησε άμεσα με προσωπική ενέργεια κοντά στο καλάθι, διατηρώντας το προβάδισμα του Παναθηναϊκού.



Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 66-57, έχοντας δει τη μεγάλη διαφορά να μειώνεται, αλλά διατηρώντας τον έλεγχο ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στην 4η περίοδο και μαζί του ανέβηκε ξανά η ενέργεια του Παναθηναϊκου AKTOR. Η αστοχία των Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν βοήθησε τους «πράσινους» να ξεφύγουν, με τον Μάικ Τζέιμς να κρατά τη Μονακό με ελπίδες στο ματς.



Ο Τζέιμς, με ασύλληπτους τρόπους, δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να πάρει διαφορά. Με αδιανόητο τρίποντο σχεδόν έξω από το γήπεδο έριξε τη διαφορά ξανά στους 7. Ωστόσο, ο Σορτς ήταν και πάλι εκεί, πέρασε μέσα από την άμυνα των Μονεγάσκων και έστειλε τη διαφορά ξανά στους 11. Το τρίποντο του Ναν έστειλε τη διαφορά στους 12, ενάμιση λεπτό πριν το τέλος και κλείδωσε την πρόκριση των «πράσινων».

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79