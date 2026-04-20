Γιαννακόπουλος: «Προτιμώ τον Ολυμπιακό για αντίπαλο για πάρα πολλούς λόγους»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε ανοιχτά την προτίμησή του όσο αφορά τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού AKTOR στα PlayOffs της Euroleague.

Ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων σε ένα live στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δήλωσε πως προτιμά τον Ολυμπιακό ως αντίπαλο καθώς θεωρεί πως η ομάδα του δεν μπορεί να αποκλειστεί σε σειρά πέντε αγώνων από τους «ερυθρόλευκους». Μεταξύ άλλων ανέφερε αναφορικά με το θέμα των διασταυρώσεων:

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς.»