Σε πρωταπριλιάτικο πνεύμα ο Γιαννακόπουλος «προέβλεψε» τις ποινές των Ναν και Ντόρσεϊ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι γνωστό πως είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, με τις κοινοποιήσεις του συχνά να σηκώνουν κουβέντα.

Μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό και τις εντάσσεις που υπήρξαν, ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων στάθηκε στις αποβολές των Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσει. Με ένα καυστικό στόρι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφού ξεκαθάρισε ότι είναι σε... πρωταπριλιάτικο mood, έγραψε:

«Πρωταπριλιάτικο



32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι



3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».

