Ανατροπή με Τζόουνς: Δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός από το ΑΣΕΑΔ, ακυρώθηκε η ποινή του

Οριστική ανατροπή στην υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Ολυμπιακό να δικαιώνεται και τον παίκτη να επιστρέφει άμεσα στα παρκέ.

Η τιμωρία των τριών αγωνιστικών και το πρόστιμο των 30.000 ευρώ που είχε επιβληθεί από τον ΕΣΑΚΕ, μετά τη χειρονομία του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (94-101, 30/3), δεν θα ισχύσουν τελικά, καθώς το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή των «ερυθρόλευκων».

Η κίνηση αυτή είχε προαναγγελθεί από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, οι οποίοι είχαν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στη Δικαιοσύνη.

Πλέον, ο Τζόουνς τίθεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και αναμένεται να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι με την ΑΕΚ (25/4, 18:15) στη SUNEL Arena, ενισχύοντας άμεσα την ομάδα του.