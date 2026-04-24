EuroLeague playoffs: Αντίπαλος του Ολυμπιακού η Μονακό - Πότε είναι τα παιχνίδια

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στα Playoffs της EuroLeague, η οποία επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα στο τελικό των play-in.

Οι «Μονεγάσκοι» έκαναν την έκπληξη τερματίζοντας στην 8η θέση και παρά τα εσωτερικά προβλήματα που τους απασχολούν, κατάφεραν να πάρουν το τελευταίο εισιτήριο για τα Playoffs.

Εκεί θα βρουν απεναντί τους τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό για μια θέση στο Final Four της Αθήνας.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς θα πραγματοποιηθεί στο ΣΕΦ την Τρίτη (28/4, 21:00).

Το πρόγραμμα της σειράς Ολυμπιακός – Μονακό