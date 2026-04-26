Ο... mister MVP: Πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague o Σάσα Βεζένκοφ

Ο νόμος του πιο σταθερού επιβεβαιώθηκε. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος παίκτης της φετινής EuroLeague και το βραβείο του MVP κατέληξε στα χέρια του χωρίς καμία… συζήτηση.

Από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι το φινάλε, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έπαιξε σε άλλο επίπεδο. Σταθερός, αποτελεσματικός, καθοριστικός. Σε κάθε κρίσιμο παιχνίδι ήταν εκεί, δίνοντας λύσεις, σκοράροντας, «καθαρίζοντας» φάσεις και δείχνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.

Στην πράξη, η «μάχη» για το βραβείο δεν έγινε ποτέ πραγματικά ντέρμπι. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ είχαν εξαιρετικές χρονιές, αλλά ο Βεζένκοφ είχε ήδη δημιουργήσει απόσταση ασφαλείας.

Η EuroLeague φρόντισε να δώσει ξεχωριστό τόνο στη στιγμή, με τους ιδιοκτήτες των «ερυθρόλευκων», Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, να του κάνουν έκπληξη και να του παραδίδουν το βραβείο. Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο… ολυμπιακό, όταν εμφανίστηκαν οι συμπαίκτες του με μπλουζάκια αφιερωμένα στον MVP.

🤩 Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.



The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.



Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.



He’s the Most Valuable Player of the season.



Ο Κώστας Παπανικολάου, με τη γνωστή του διάθεση, δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει, χαλαρώνοντας την ατμόσφαιρα, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ συμμετείχε στο «πάρτι» επιβεβαίωσης.