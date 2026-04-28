Ολυμπιακός - Μονακό 91-70: «Πάτησε» γκάζι στο δεύτερο μέρος κι έκανε επιβλητικά το... 1-0

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα επί της Μονακό επικρατώντας με 91-70, για τα Playoffs της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ κατάφεραν να κάνουν το 1-0 κόντρα στην αποδεκατισμένη ομάδα από το Μονακό. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και έκαναν το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να βρεθούν στις 22 Μαΐου στο T- Center της Αθήνας.

Κορυφαίοι ήταν ο Μιλουτίνοφ με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ, ο Βεζένκοφ με 20 πόντους και 2 ριμπάουντ και ο Τζόζεφ με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, βραβεύτηκαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ για όσα πέτυχαν στη regular season.

Made official in front of the home crowd! 👏



Sasha Vezenkov & Nikola Milutinov received their EuroLeague First Team & the Best Scorer award for Sasha too! @Olympiacos_BC — EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026

Η ελλιπής Μονακό παρότι ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγώνα. Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Μαρκοϊσβίλι ξέμειναν από δυνάμεις, δεδομένου ότι υπήρχαν 10 διαθέσιμοι παίκτες και πλέον βρίσκονται πίσω με (1-0) στη σειρά.

Επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες τη Πέμπτη (30/4, 21:00, ΣΕΦ).

Το ματς

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε την αναμέτρηση μακριά απο τις αρχές που έδειξε όλη τη σεζόν και «άφησε» τους φιλοξενούμενους να κάνουν το πιαχνίδι τους, με κύριο εκφραστή τον Μάικ Τζέιμς. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, ήταν αρκετά άστοχος (0/6 τρίποντα) και τον MVP, Σάσα Βεζένκοφ, να «παλεύει» μόνος του. Έτσι, οι «Μονεγάσκοι» προηγήθηκαν (19-20).

Η δεύτερη περιόδος είχε διαφορετική εικόνα με το second unit του Ολυμπιακού στο παρκέ. Η τριάδα ΜακΚίσικ, Φουρνιέ και Τζόζεφ έδωσε ρυθμό και επιμέρους σκορ 12-5 για τους γηπεδούχους.

Εκπληκτική δουλειά και από τον Ντόντα Χολ, έκανε 3 μπλοκ σε 5΄ συμμετοχής.

DONTA BLOCK PARTYYY ❌



3 big blocks in less than 5 min of action for the @Olympiacos_BC rim protector! — EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν κατα τη διάρκεια της περιόδου την αμυντική τουςπροσήλωσή, αλλά με τους «συνήθεις ύποπτους», Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ πήραν μια διαφορά ασφαλείας στην ανάπαυλα (45-36).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και πήραν από νωρίς διψήφιες διαφορές. Ο τραυματισμός του Βεζένκοφ μετά από χτύπημα του Άλφα Ντιαλό δεν επηρέασε καθόλου την ομάδα του.

Ασύλληπτη φάση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε μακρινό σουτ στη προσπάθειά του να κερδίσει το μάξιμουμ. Το καλάθι όμως δεν μέτρησε.

@TDORSEY_1 hit that from the other side of Piraeus - didn't count in the end. Biggest what-if of the season? — EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026

Ο Ολυμπιακός που είχε ως «όπλο» την άμυνα του πήρε διαφορα 15 πόντων (66-51).

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα αφού η διαφορά που πήραν οι γηπεδούχοι στην τρίτη περιόδο, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα της Μονακό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν «πάρτι» στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης.

Οι δύο ομάδες στρέφουν τη προσοχή τους στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς (30/4, 21:00, ΣΕΦ).

Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά μετά τη σημερινή νίκη με 91-70.