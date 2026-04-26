Αυτή είναι η χιουμοριστική δημοσίευση του Φουρνιέ με την οποία συγχαίρει τον MVP Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας την φετινή σεζόν Ο αναντικατάστατος φόργουορντ του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία, καθώς είναι ο δεύτερος παίκτης που καταφέρνει να κερδίσει το βραβείο του MVP για δεύτερη φορά, μετά τον ιστορικό Άντονι Πάρκερ.

Ο Εβάν Φουρνιέ, γνωστός ως το «πειραχτήρι» των ερυθρόλευκων, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X τον Βούλγαρο συμπαίκτη του, ώστε να τον συγχαρεί. Το αστείο της υπόθεσης, όμως, ήταν πως στην εικόνα αυτή ο συμπαίκτης του Γάλλου κοιμόταν κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού της ομάδας στα καθίσματα. Μάλιστα, στην λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «MVP».

Την συγκεκριμένη δημοσίευση βρήκαν αστεία και σχολίασαν τόσο η ομάδα του Ολυμπιακού όσο και η ίδια η Ευρωλίγκα. Όπως είπε και ο Φουρνιέ σε έναν οπαδό της ομάδας, περίμενε δύο μήνες για να την δημοσιεύσει και μπορεί να πει κανείς πως το έκανε την καταλληλότερη στιγμή.