Ο Κέντρικ Ναν επέλεξε Βεζένκοφ για «MVP» της Euroleague

Ο σταρ του Παναθηναϊκού ψήφισε τον Βεζένκοβ για το βραβείο του «MVP», στις καθιερωμένες επιλογές της Euroleague στα social media.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Έφτασε η στιγμή όπως κάθε χρόνο, που η Euroleague ζητάει από παίκτες να επιλέξουν τις κορυφαίες τους πεντάδες αλλά και το «πολυπόθητο» βραβείο του MVP. 

Ο Κέντρικ Ναν, παρότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και «ξεχιλίζει» από αυτοπεποίθηση, αυτό το βραβείο το έδωσε στον Σάσα Βεζένκοβ. Ο Αμερικανός «σούπερ σταρ» του «τριφυλλιού», έχει αναγνωρίσει πολλές φορές το ταλέντο του Ελληνοβούλγαρου power forward και για εκείνον φέτος είναι ο πολυτιμότερος της Ευρώπης.

Όσον αφορά τη καλύτερη πεντάδα, δε μπορούσε να μη βάλει τον εαυτό του σε αυτή,  με τα υπόλοιπα ονόματα να είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) και ένας ακόμη παίκτης από τον «αιώνιο»  αντίπαλο που είναι και ξεκάθαρο φαβορί στη θέση του, Ο  Νίκολα Μιλουτίνοφ. 

