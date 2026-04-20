Ο Κέντρικ Ναν επέλεξε Βεζένκοφ για «MVP» της Euroleague

Έφτασε η στιγμή όπως κάθε χρόνο, που η Euroleague ζητάει από παίκτες να επιλέξουν τις κορυφαίες τους πεντάδες αλλά και το «πολυπόθητο» βραβείο του MVP.

Ο Κέντρικ Ναν, παρότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και «ξεχιλίζει» από αυτοπεποίθηση, αυτό το βραβείο το έδωσε στον Σάσα Βεζένκοβ. Ο Αμερικανός «σούπερ σταρ» του «τριφυλλιού», έχει αναγνωρίσει πολλές φορές το ταλέντο του Ελληνοβούλγαρου power forward και για εκείνον φέτος είναι ο πολυτιμότερος της Ευρώπης.

Όσον αφορά τη καλύτερη πεντάδα, δε μπορούσε να μη βάλει τον εαυτό του σε αυτή, με τα υπόλοιπα ονόματα να είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) και ένας ακόμη παίκτης από τον «αιώνιο» αντίπαλο που είναι και ξεκάθαρο φαβορί στη θέση του, Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.