Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Επτάστερο... break στο «ψυχοφθόρο» φινάλε

«Καταπράσινος» θρίαμβος στη.... ντερμπάρα της Ισπανίας και break για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Σε ένα επικό φινάλε, το «τριφύλλι» έβγαλε την τελευταία άμυνα και έκανε το 1-0 μέσα στην έδρα της Βαλένθια (68-67), στο πρώτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague.

Με οδηγό την καλή του άμυνα, τον εξαιρετικό στο πρώτο μέρος Ναν (21 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και την αδιαμφισβήτητη εμπειρία του, ο Παναθηναϊκός περιόρισε το ξέφρενο παιχνίδι που αγαπά η Βαλένθια και έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Final Four. Καθοριστική στιγμή η τελευταία άμυνα των Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν, μετά την μια εύστοχη βολή του Ναν 2" πριν το φινάλε.

Το «τριφύλλι» πλέον αφήνει πίσω του το πρώτο παιχνίδι της σειράς και ετοιμάζεται για τον δεύτερο «τελικό» επί ισπανικού εδάφους την Πέμπτη (30/4) στις 21:15.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ναν μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι και έδωσε στον Παναθηναϊκό ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας και τους επτά πόντους της ομάδας του στο πρώτο τρίλεπτο (5-7, 3'). Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος στο πρώτο δεκάλεπτο, σε ένα διάστημα που η ευστοχία του σε συνδυασμό με την εξαιρετική άμυνα των «πράσινων» έφερε από νωρίς διψήφια διαφορά στους παίκτες του Αταμάν (5-15, 5').

Η Βαλένθια προσπάθησε να ρίξει την απόσταση, εκμεταλλευόμενη ένα τρίλεπτο που το «τριφύλλι» δεν μπορούσε να συνδεθεί με το ισπανικό καλάθι, κλείνοντας στο -8 την 1η περίοδο. Ο Γκριγκόνις πάτησε παρκέ και στην πρώτη του στιγμή ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, ξεκουράζοντας ιδανικά τον Ναν για πρώτη φορά στο ματς. Οι γηπεδούχοι με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Μοντέρο και Μπαντιό έριξε αισθητά την διαφορά, βρίσκοντας με την σειρά της ρυθμό επιθετικά (27-33, 16').

Ο θετικότατος Γκριγκόνις αστόχησε σε μια προσπάθεια στη λήξη των 24ρων, η Βαλένθια «έτρεξε» και ευστόχησε σε δικό της τρίποντο, ο Σορτς δεν συνδέθηκε στη προσπάθεια του για buzzer beater και ο Παναθηναϊκός έκλεισε στο +7 το πρώτο μέρος. Σκορ ημιχρόνου 32-39.

Ο Χέιζ-Ντέιβις βρήκε το δικό του πρώτο εύστοχο σουτ στο ξεκίνημα του 3ου δεκαλέπτου, οι Ισπανοί όμως έδειξαν πως δεν θα «πέσουν» εύκολα μέσα στην έδρα τους μειώνοντας στους 4 με το κάρφωμα του Κι. Εκεί μίλησε και πάλι ο ασταμάτητος Ναν, που είχε μια... απάντηση σε κάθε πρόβλημα που προσπαθούσε να δημιουργήσει η Βαλένθια (41-50, 27'). Ο Κι έγινε μπελάς για την «πράσινη» άμυνα, ο Παναθηναϊκός έχασε για ελάχιστο χρόνο την συγκέντρωση του και είδε την διαφορά να πέφτει στους 3, μέσω ενός γρήγορου 6-0.

Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ έφτιαξαν ένα όμορφο καλάθι, με τον Γάλλο μάλιστα στην επόμενη φάση να βάζει ένα αδιανόητο καλάθι πέφτοντας, κερδίζοντας και το φάουλ για το έμμεσο τρίποντο (53-61, 33'). Ο Τέιλορ με την βοήθεια του Σακό μείωσαν στο καλάθι για τη Βαλένθια, με τον Παναθηναϊκό να μετρά τρία λεπτά χωρίς καλάθι και τον Αταμάν να καλεί τάιμ-άουτ.

Ο Ρίβερς έφερε σε ισορροπία το ματς (63-63) στο τελευταίο δίλεπτο, ο Σορτς όμως με ένα μαγικό καλάθι στη λήξη του χρόνου έφερε ξανά σε θέση οδηγού την ομάδα του. Ο Μοντέρο ισοφάρισε από την γραμμή των βολών, ο Ναν εξάντλησε σχεδόν όλο τον χρόνο, κέρδισε το φάουλ από τον Κι, έβαλε μια από τις δύο βολές και με μια απίθανη άμυνα του Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσαν το επικό μπρέικ!

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68.