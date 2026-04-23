Final Four Αθήνας: Το εντυπωσιακό logo με έμπνευση από την ελληνική παράδοση

Το Final Four της Αθήνας μπαίνει στην τελική ευθεία, με το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού να φιλοξενείται στο «Telekom Center Athens» από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Η EuroLeague παρουσίασε το επίσημο logo της διοργάνωσης, το οποίο αντλεί έμπνευση από την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό.

Στο σχεδιασμό ξεχωρίζουν τα κλαδιά ελιάς που «αγκαλιάζουν» το τρόπαιο, συμβολίζοντας τη νίκη και την ειρήνη, ενώ στο εσωτερικό της κούπας αποτυπώνεται ένας κίονας δωρικού ρυθμού, παραπέμποντας στην αρχαία Ελλάδα.

Τα ζευγάρια των play-offs

Ολυμπιακός - νικητής ζευγαριού Μονακό - Μπαρτσελόνα

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR

