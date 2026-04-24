Η ώρα και το κανάλι του Μονακό - Μπαρτσελόνα και όλη η αγωνιστική δράση της ημέρας

Μεγάλο ματς στο μπάσκετ και «πλούσια» αθλητική δράση στο πρόγραμμα της Παρασκευής (24/4).

Στο «Πριγκιπάτο» κρίνεται σήμερα ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs της Euroleague ανάμεσα σε Μονακό και Μπαρτσελόνα. Τζάμπολ στις 20:30 και μετάδοση από το Novasportsprime.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρεάλ Μπέτις για τη 32η αγωνιστική της Laliga. Τηλεοπτική μετάδοση στις 22:00 από το Novasports 1 HD.

Την ίδια ώρα για την Premier League, η Σάντερλαντ θα υποδεχθεί την Νότιγχαμ Φόρεστ, ματς το οποίο θα μεταδώσει τηλεοπτικά το Novasports Premier League.

Για την Bundesliga, η Λειψία υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 3 HD.

Η Νάπολι «φιλοξενεί» τη Κρεμονέζε για τη Serie A. Σέντρα στις 21:45 και μετάδοση από το Cosmote Sports 2 HD.