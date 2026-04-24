Η ώρα και το κανάλι του Μονακό - Μπαρτσελόνα και όλη η αγωνιστική δράση της ημέρας

Δείτε ποιο είναι το πρόγραμμα της σημερινής αθλητικής δράσης στα μεγάλα πρωταθλήματα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μεγάλο ματς στο μπάσκετ και «πλούσια» αθλητική δράση στο πρόγραμμα της Παρασκευής (24/4).

Στο «Πριγκιπάτο» κρίνεται σήμερα ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs της  Euroleague ανάμεσα σε Μονακό και Μπαρτσελόνα. Τζάμπολ στις 20:30 και μετάδοση από το Novasportsprime. 

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρεάλ Μπέτις για τη 32η αγωνιστική της Laliga. Τηλεοπτική μετάδοση στις 22:00 από το Novasports 1 HD.

Την ίδια ώρα για την Premier League, η Σάντερλαντ θα υποδεχθεί την Νότιγχαμ Φόρεστ, ματς το οποίο θα μεταδώσει τηλεοπτικά το Novasports Premier League.

Για την Bundesliga, η Λειψία υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 3 HD.

Η Νάπολι «φιλοξενεί» τη Κρεμονέζε για τη Serie A. Σέντρα στις 21:45 και μετάδοση από το Cosmote Sports 2 HD.

