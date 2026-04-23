«Η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει τον Ουναΐ για να αντικαταστήσει τον Μπερνάρντο Σίλβα»

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει ένα απίθανο... ντεμαράζ και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας στην Premier League, ισοβαθμώντας στους 70 βαθμούς με την Άρσεναλ. Παρότι ο Πεπ Γκουαρντιόλα και οι παίκτες του είναι συγκεντρωμένοι στο φινάλε της σεζόν, οι άνθρωποι των Πολιτών σχεδιάζουν ήδη την επόμενη σεζόν.

Η αποχώρηση του Μπερνάρντο Σίλβα δημιουργεί ένα τεράστιο κενό, το οποίο η Σίτι καλείται να καλύψει άμεσα το καλοκαίρι. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται το όνομα του Ένζο Φερνάντες, ωστόσο η Σίτι εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις από την αγορά. Μία από αυτές είναι ο Αζεντίν Ουναΐ, που πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με τη Χιρόνα στη La Liga.

Ο Μαροκινός χαφ είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με την εθνική του ομάδα στο Kόπα Άφρικα, πριν ένας τραυματισμός τον αφήσει εκτός για περίπου δύο μήνες. Πλέον έχει επιστρέψει πλήρως και αποτελεί βασικό «γρανάζι» στην προσπάθεια της Χιρόνα για παραμονή.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇦 قرر مانشستر سيتي تفعيل الشرط الجزائي لضم عز الدين أوناحي من جيرونا.



💰 الصفقة قد تكلف حوالي 20 مليون يورو، مع تسهيلات بحكم ارتباط الناديين بنفس المجموعة الاستثمارية.



🎯 أوناحي مرشح ليكون بديلاً لـ برناردو سيلفا في خط الوسط.



🔥 تألقه في الليغا جعله هدفاً لأندية أوروبية… pic.twitter.com/DZbDC3e9t0 — Le360 Sport (@Le360sport) April 23, 2026

Υπενθυμίζεται πως την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Μαρσέιγ, με το «τριφύλλι» να προσπαθεί να τον αποκτήσει μόνιμα, χωρίς επιτυχία.

Με 17 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ φέτος, ο Ουναΐ έχει επαναφέρει το όνομά του στο προσκήνιο, ενώ το γεγονός ότι η Χιρόνα ανήκει στο ίδιο επενδυτικό γκρουπ με τη Σίτι διευκολύνει ενδεχόμενες εξελίξεις.