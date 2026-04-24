NBA: Έκαναν το 2-1 Χοκς και Γουλβς - Μείωσαν οι Ράπτορς

Οι Ατλάντα Χοκς αποδεικνύονται… εφιάλτης για τους Νιου Γιορκ Νικς. Με δραματική νίκη 109-108 στην Τζόρτζια, πήραν προβάδισμα 2-1 στη σειρά των playoffs του NBA.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 23 πόντους και το νικητήριο καλάθι 12,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Οι Νικς είχαν προηγηθεί με τον Τζέιλεν Μπράνσον, όμως κατέρρευσαν στην τελική επίθεση, δίνοντας το ματς στους γηπεδούχους.

Την ίδια ώρα, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήταν σαρωτικοί απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς (113-96), κάνοντας το 2-1. Ο Νίκολα Γιόκιτς πάλεψε με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, αλλά ήταν μόνος, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ σε «ρηχά» νερά. Αντίθετα, οι «Λύκοι» είχαν πλουραλισμό, με έξι παίκτες διψήφιους.

Στο Τορόντο, οι Ράπτορς έβγαλαν αντίδραση και διέλυσαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 126-104, μειώνοντας σε 2-1. Οι Σκότι Μπαρνς και Αρ Τζέι Μπάρετ ήταν ασταμάτητοι με 33 πόντους έκαστος, οδηγώντας τους Καναδούς σε μια επιβλητική νίκη.