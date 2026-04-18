Ο Ντένις Ρόντμαν τιμήθηκε από το WWE και εισήχθη στο Hall Of Fame

Η τελετή του WWE Hall Of Fame 2026 συμπεριέλαβε μία έκπληξη με τον πρώην μπασκετμπολίστα να τιμάται για τη συνεισφορά του ως μέλος της NWO.

Μπαμπούλης Χρήστος

Ο θρυλικός Ντένις Ρόντμαν τιμήθηκε από το WWE, που τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους Hall Of Famers του 2026. Ο πρώην μπασκετμπολίστας των Πίστονς συμπεριλήφθηκε στο «κλειστό κλαμπ» των θρύλων του WWE για τη συνεισφορά του στην εταιρεία ως μέλος της NWO

Ο Ρόντμαν, ο οποίος έλαβε το βραβείο τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/04), εμφανίστηκε συγκινημένος στην τελετή απονομής. Ο πεντάκις πρωταθλητής του NBA χάρισε στους φιλάθλους του WWE έναν ιδιαίτερο λόγο, κάνοντας αναφορά στον θρύλο της επαγγελματικής πάλης, Χαλκ Χόγκαν που πέθανε το 2025. 

Η είδηση της εισαγωγής του Ρόντμαν στο WWE Hall Of Fame είχε γίνει γνωστή από τον Μάρτιο.

Η τελετή απονομής διεξήχθη στο Las Vegas και αποτέλεσε το πρώτο μέρος των εορτασμών του μεγαλύτερου event της χρονιάς, την περίφημη WrestleMania

