Ο Ντένις Ρόντμαν τιμήθηκε από το WWE και εισήχθη στο Hall Of Fame
Η τελετή του WWE Hall Of Fame 2026 συμπεριέλαβε μία έκπληξη με τον πρώην μπασκετμπολίστα να τιμάται για τη συνεισφορά του ως μέλος της NWO.
Ο θρυλικός Ντένις Ρόντμαν τιμήθηκε από το WWE, που τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους Hall Of Famers του 2026. Ο πρώην μπασκετμπολίστας των Πίστονς συμπεριλήφθηκε στο «κλειστό κλαμπ» των θρύλων του WWE για τη συνεισφορά του στην εταιρεία ως μέλος της NWO.
Ο Ρόντμαν, ο οποίος έλαβε το βραβείο τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/04), εμφανίστηκε συγκινημένος στην τελετή απονομής. Ο πεντάκις πρωταθλητής του NBA χάρισε στους φιλάθλους του WWE έναν ιδιαίτερο λόγο, κάνοντας αναφορά στον θρύλο της επαγγελματικής πάλης, Χαλκ Χόγκαν που πέθανε το 2025.
Η είδηση της εισαγωγής του Ρόντμαν στο WWE Hall Of Fame είχε γίνει γνωστή από τον Μάρτιο.
Η τελετή απονομής διεξήχθη στο Las Vegas και αποτέλεσε το πρώτο μέρος των εορτασμών του μεγαλύτερου event της χρονιάς, την περίφημη WrestleMania.