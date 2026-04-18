Ο Ντένις Ρόντμαν τιμήθηκε από το WWE και εισήχθη στο Hall Of Fame

Ο θρυλικός Ντένις Ρόντμαν τιμήθηκε από το WWE, που τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους Hall Of Famers του 2026. Ο πρώην μπασκετμπολίστας των Πίστονς συμπεριλήφθηκε στο «κλειστό κλαμπ» των θρύλων του WWE για τη συνεισφορά του στην εταιρεία ως μέλος της NWO.

Ο Ρόντμαν, ο οποίος έλαβε το βραβείο τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/04), εμφανίστηκε συγκινημένος στην τελετή απονομής. Ο πεντάκις πρωταθλητής του NBA χάρισε στους φιλάθλους του WWE έναν ιδιαίτερο λόγο, κάνοντας αναφορά στον θρύλο της επαγγελματικής πάλης, Χαλκ Χόγκαν που πέθανε το 2025.

Η είδηση της εισαγωγής του Ρόντμαν στο WWE Hall Of Fame είχε γίνει γνωστή από τον Μάρτιο.

Dennis Rodman will be inducted into the WWE Hall of Fame in April, per @ShamsCharania.



Rodman made his WCW debut in 1997 and missed an NBA Finals practice a year later for a wrestling match with Hulk Hogan. pic.twitter.com/sH4lXpcm70 — Yahoo Sports (@YahooSports) March 20, 2026

Η τελετή απονομής διεξήχθη στο Las Vegas και αποτέλεσε το πρώτο μέρος των εορτασμών του μεγαλύτερου event της χρονιάς, την περίφημη WrestleMania.