Η αποστομωτική απάντηση της Σαρλίζ Θερόν στον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο

Με μια αποστομωτικό σχόλιο απάντησε η Σαρλίζ Θερόν στις γνωστές δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για τέχνες όπως η όπερα και το μπαλέτο.

Η σταρ του Χόλιγουντ τόνισε ότι οι δηλώσεις του συναδέλφου της ήταν απερίσκεπτες, σημειώνοντας ότι είναι η δουλειά του Σαλαμέ και των ηθοποιών που κινδυνεύει από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που δεν θα ισχύει όμως για τους καλλιτέχνες που υπηρετούν το χορό.

Σε συνέντευξή της στους New York Times, η Σαρλίζ Θερόν αναφέρθηκε στις μεγάλες ψυχικές προκλήσεις των ρόλων που έχει υποδυθεί στο παρελθόν, κάνοντας μία σύνδεση με τον χορό: «Ο χορός είναι πιθανότατα ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Οι χορευτές είναι υπερήρωες. Αυτά που περνούν τα σώματά τους, μέσα σε απόλυτη σιωπή».

Charlize Theron says "in 10 years," AI will be able to do Timothée Chalamet’s job as an actor, but it will never be able to replace live performance like ballet:



"Oh, boy, I hope I run into him one day. That was a very reckless comment on an art form, two art forms, that we…

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δήλωση του Σαλαμέ για το «μπαλέτο ή την όπερα», με τη Θερόν να απαντά: «Ωχ, Θεέ μου, ελπίζω να τον πετύχω κάποια μέρα. Ήταν ένα πολύ απερίσκεπτο σχόλιο για μια μορφή τέχνης, για δύο μορφές τέχνης, που πρέπει να στηρίζουμε διαρκώς, γιατί, ναι, περνούν δύσκολα. Αλλά σε 10 χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ, όμως δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο πάνω στη σκηνή που χορεύει ζωντανά».

Τιμοτέ Σαλαμέ και Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν κάνει μία συζήτηση τον περασμένο Φεβρουαρίου για λογαριασμό του Variety σχετικά με τη διάσπαση προσοχής του κοινού και το αν υπάρχει ενδιαφέρον για πιο αργούς κινηματογραφικούς ρυθμούς.

Κατά τη διάρκεια αυτής, ο υποψήφιος για όσκαρ ηθοποιός είχε πει: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: ‘Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια’».

Ωστόσο, είχε προσπαθήσει να μετριάσει την άποψή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί σε αυτές τις μορφές τέχνης: «Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου».