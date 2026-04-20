Συγκλονίζει η Σαρλίζ Θερόν: Η νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της για να σωθούν

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της Σαρλίζ Θερόν, η οποία μίλησε με απολύτως ειλικρινή τρόπο για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της ενώ εκείνος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και μανίας, σε συνέντευξή της στους The New York Times. Η ίδια αποκάλυψε πως το να μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτό της επέτρεψε να μην «στοιχειώνεται» πλέον από το γεγονός.

Ανατρέχοντας στην ταραγμένη παιδική της ηλικία στη Νότια Αφρική και στο χάος που προηγήθηκε του θανάτου του πατέρα της το 1991, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε στη δημοσιογράφο Λούλου Γκαρθία-Ναβάρο ότι ήταν πρόθυμη να ξαναζήσει το τραύμα, προκειμένου να βοηθήσει άλλους επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας.

«Πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητιούνται, γιατί κάνουν τους άλλους να μη νιώθουν μόνοι», είπε η Θερόν. «Δεν είχα ακούσει ποτέ μια παρόμοια ιστορία. Όταν συνέβη σε εμάς, νόμιζα πως ήμασταν οι μόνοι. Πια δεν με στοιχειώνει τίποτα από αυτά».

#tiktokergreece #greektiktok #flashgr ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial 🗣 «Ήταν ξεκάθαρο ότι θα μας σκοτώσει» Σε συνέντευξή της στους The New York Times, η Charlize Theron μίλησε για μια δραματική εμπειρία από τα εφηβικά της χρόνια. Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν 15 ετών, ένα βίαιο περιστατικό στο σπίτι της κορυφώθηκε με τον πατέρα της να πυροβολεί, ενώ η μητέρα της αντέδρασε για να προστατεύσει τις ίδιες. Η ίδια περιέγραψε πως για χρόνια πίστευε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συχνά, όμως σήμερα τονίζει τη σημασία της ανοιχτής συζήτησης για την ενδοοικογενειακή βία, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος. Μια συγκλονιστική ιστορία που, όπως λέει, έχει πλέον αφήσει πίσω της, αλλά δεν ξεχνιέται εύκολα. #foryou

Η μοιραία νύχτα

Η Θερόν ήταν 15 ετών όταν είδε τη μητέρα της, Γκέρντα Γιακόμπα Αλέτα Μαρίτς, να πυροβολεί τον πατέρα της σε αυτοάμυνα. Όπως είπε, όμως, εκείνος αποτελούσε απειλητική παρουσία για πολλά χρόνια πριν.

«Ήταν τρομακτικός. Δεν με χτυπούσε, δεν με πέταγε σε τοίχους, αλλά έκανε πράγματα όπως να οδηγεί μεθυσμένος. Υπήρχε πολλή λεκτική κακοποίηση, πολλή απειλητική γλώσσα που απλώς είχε γίνει “κανονικότητα”», ανέφερε η Θερόν για τον πατέρα της, τον οποίο περιέγραψε ως «έναν πλήρως λειτουργικό αλκοολικό».

Το βράδυ του επεισοδίου, η Θερόν και η μητέρα της είχαν πάει να δουν μια ταινία. Όταν επέστρεψαν, ανακάλυψαν ότι ο Τσαρλς Θερόν τις είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι και είχε φύγει για να πιει στο σπίτι του αδελφού του, λίγα τετράγωνα πιο πέρα. Όταν πήγαν να πάρουν το κλειδί, ο πατέρας και ο θείος της ήταν ήδη «αρκετά πιωμένοι».

«…Και εγώ ήθελα απεγνωσμένα τουαλέτα, οπότε έτρεξα μέσα στο σπίτι και εκείνος το εξέλαβε ως αγένεια, επειδή δεν σταμάτησα να πω γεια σε όλους», είπε η Θερόν. «Μεγάλη υπόθεση στη Νότια Αφρική, η ανάγκη να δείχνεις σεβασμό στους μεγαλύτερους. Κι εκείνος βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση που απλώς εκτροχιάστηκε. “Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;”»

Αν και το περιστατικό φαινόταν ασήμαντο, η Θερόν είπε ότι μπορούσε να «διακρίνει πως κάτι είχε αλλάξει» και όταν γύρισαν στο σπίτι, παρακάλεσε τη μητέρα της να φύγει από τον γάμο.

«Κάθισα με τη μητέρα μου και της είπα: ‘Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Νομίζω ότι πρέπει να χωρίσεις.’ Δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα έβγαιναν αυτά τα λόγια από το στόμα μου», είπε.

Στη συνέχεια πήγε στο δωμάτιό της, έσβησε τα φώτα και έμεινε εκεί μέχρι που ο πατέρας της γύρισε έξαλλος.

«Μπορούσα να καταλάβω το επίπεδο θυμού, απογοήτευσης ή δυστυχίας από τον τρόπο που οδηγούσε», είπε. «Ο τρόπος που μπήκε στο σπίτι εκείνο το βράδυ… δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απλώς ήξερα ότι κάτι κακό θα συμβεί».

Η Θερόν και η μητέρα της είχαν κλειστεί στα ενδότερα του σπιτιού πίσω από πολλές σιδερένιες πόρτες, σύνηθες μέτρο ασφαλείας στη Νότια Αφρική της απαρτχάιντ, όμως ο πατέρας της πυροβόλησε για να μπει και έκανε «απολύτως ξεκάθαρο ότι επρόκειτο να μας σκοτώσει».

Η Μαρίτς άρπαξε τότε το δικό της όπλο και μπήκε στο δωμάτιο της κόρης της. Έφραξαν την πόρτα με τα σώματά τους, ενώ ο πατέρας άρχισε να πυροβολεί. Θαύμα ήταν ότι καμία από τις δύο δεν τραυματίστηκε.

«Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Θα σας σκοτώσω απόψε. Νομίζετε ότι δεν μπορώ να μπω από αυτή την πόρτα; Κοιτάξτε με. Θα πάω στο χρηματοκιβώτιο. Θα πάρω την καραμπίνα».

Τότε η Μαρίτς άνοιξε την πόρτα, πυροβόλησε μία φορά, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον κουνιάδο της, και στη συνέχεια πυροβόλησε τον σύζυγό της τη στιγμή που εκείνος προσπαθούσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να πάρει περισσότερα όπλα.

Η Θερόν είπε πως υπήρχε κάτι «αποκαλυπτικό» στο να ανασυνθέσει εκείνη τη νύχτα και όσα την προηγήθηκαν.

«Γιατί ο κόσμος τείνει να απομονώνει το γεγονός και να μιλάει μόνο για αυτό», είπε. «Αλλά είναι σημαντικό να εξηγούμε πως αυτά τα πράγματα χτίζονται, διογκώνονται και χρειάζονται χρόνια μέχρι να φτάσουν σε τόσο ακραίο σημείο όσο έφτασαν στο δικό μου σπίτι».