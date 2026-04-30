Λαχτάρα για τον Βινγκ Ρέιμς: Κατέρρευσε μέσα σε εστιατόριο ο ηθοποιός του «Mission Impossible»

Ανησυχία προκάλεσε σε χιλιάδες θαυμαστές η είδηση ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών «Mission: Impossible», αλλά και του «Pulp Fiction» Βινγκ Ρέιμς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας που υπέστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου, περίπου στις 13:40 τοπική ώρα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δέχθηκε κλήση για έναν 66χρονο άνδρα ο οποίος κατέρρευσε μέσα σε εστιατόριο στο Βόρειο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια.

Αμέσως μια παραϊατρική ομάδα έσπευσε στο σημείο για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό συνέβη ενώ ο ηθοποιός έτρωγε με την οικογένειά του σε εστιατόριο, με το μέσο να είναι εκείνο που πρώτο μετέδωσε την είδηση.

“Mission: Impossible” actor Ving Rhames is “on his way home” and feeling fine after a health scare in a Los Angeles-area restaurant on Wednesday, his rep confirmed. “He sounded like everyday Ving and cracked a joke over the phone,” manager Brad Kramer told Variety.… — Variety (@Variety) April 30, 2026

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Μπραντ Κράμερ, ο ηθοποιός «αισθάνεται καλά» και μάλιστα επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του λίγο μετά τη διακομιδή του, με τον ίδιο να αναφέρει ότι ο Ρέιμς ακουγόταν όπως συνήθως και διατήρησε το χιούμορ του, κάνοντας ακόμη και ένα αστείο σχόλιο μέσα στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ο μάνατζέρ του εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπέστη θερμοπληξία.

Τελικά, όπως έγινε γνωστό, ο διάσημος ηθοποιός έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του σταθερή χωρίς να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.