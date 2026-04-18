Μετανιωμένη η κόρη του Χαλκ Χόγκαν: Είχε ζητήσει να αποκλειστεί από τη διαθήκη του

Σε μία σπάνια εξομολόγηση προχώρησε η κόρη του θρυλικού Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ. Η 37χρονη Αμερικανίδα είχε ζητήσει από τον πατέρα της να την αποκλείσει από τη διαθήκη του, δύο χρόνια πριν πεθάνει. Όμως, τώρα αποκάλυψε πως μετάνιωσε για την απόφασή της και ο λόγος δεν αφορά οικονομικούς παράγοντες.

Η Μπρουκ Χόγκαν τόνισε ότι εξαιτίας του αποκλεισμού της από τη διαθήκη, απώλεσε το δικαίωμα να λάβει στα χέρια της την έκθεση της νεκροψίας του πατέρα της. Ο μυθικός Χαλκ Χόγκαν «έφυγε» από τη ζωή το καλοκαίρι του 2025, μετά από καρδιακή προσβολή.

«Αν μετάνιωσα την απόφαση να εξαιρεθώ από τη διαθήκη του Χαλκ Χόγκαν; Ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Hollywood Raw. «Ο αποκλεισμός μου από τη διαθήκη δεν αφορά το οικονομικό κομμάτι. Άλλωστε δε με ενδιέφεραν ποτέ τα χρήματα. Ο λόγος είναι άλλος», ανέφερε συμπληρώνοντας.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής την διέκοψε πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή της και ρώτησε την 37χρονη Μπρουκ αν της επιτρέπουν να συμμετάσχει στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την κληρονομιά του Χαλκ. «Ακριβώς, δεν έλαβα ούτε τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Και το αστείο είναι πως όλοι πλέον με αντιμετωπίζουν σα να απελευθερώθηκα», απάντησε απογοητευμένη.

«Δεν έχει σημασία ότι διαφωνήσαμε, ότι δε μιλούσαμε για δύο χρόνια. Ακόμα και για δύο ημέρες να μη μιλούσαμε, δε θα είχε σημασία. Οι οικογενειακές σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Αυτό δε σημαίνει ότι ο Χαλκ ήταν ο πατέρας μου, ούτε ότι εγώ δεν ήμουν η κόρη του. Επίσης, δε σημαίνει ότι δεν είμαι το ίδιο σημαντική με τον αδερφό μου, Νικ», τόνισε στην τοποθέτησή της, κάνοντας αναφορά στον έτερο γιο του Χαλκ Χόγκαν.

«Ζήτησα την αφαίρεση από τη διαθήκη γιατί φοβόμουν»

Η Μπρουκ Χόγκαν εξήγησε στη συνέχεια πως η απόφαση της άλλαξε τα δεδομένα. «Πλέον, με αντιμετωπίζουν σα να μην είμαι μέλος της οικογένειας, σα να είμαι ξένη. Ζήτησα τον αποκλεισμό μου από τη διαθήκη, γιατί το 2023 είδα πράγματα που μου προκάλεσαν τρόμο. Εξαιρέθηκα από τη διαθήκη του πατέρα μου, Χαλκ Χόγκαν γιατί φοβήθηκα για την οικογένειά μου και την ασφάλειά μου», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στον κόσμο μπροστά σε όσα αντιμετώπιζα εκείνη την περίοδο». «Υπήρχαν απλώς πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από τον πατέρα μου, για τους οποίους γνώριζα με βεβαιότητα ότι δεν ήταν καλοί άνθρωποι. Και προσπάθησα να του το πω. Και ένιωσα ότι αν προκαλούσα κι άλλα κύματα, θα βρισκόμουν σε κίνδυνο. Και αυτή είναι η αλήθεια».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Μπρουκ Χόγκαν είχε μιλήσει σχετικά με τη διαθήκη του πατέρα της. «Η απόφασή του να μη με συμπεριλάβει στην κληρονομιά δε μου προκαλεί κάποια εντύπωση», είχε δηλώσει στο TMZ. Ο Χαλκ Χόγκαν άφησε στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια.

«Ήταν ακριβώς αυτό που είχα ζητήσει. Ο πατέρας μου γνωρίζει ότι είμαι ένας πολύ εργατικός άνθρωπος και ότι δε χρειάζομαι τα χρήματα που έχει για να επιβιώσω», είχε αναφέρει.