Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ρηχή πόλη το Λός Άντζελες... δεν μου αρέσει»

O Έλληνας σταρ περνάει πιθανότατα τη τελευταία του σεζόν με τα «ελάφια» και αναμένεται να αποχωρήσει από τη πόλη του Μιλγουόκι. Έφτασε η ώρα μετά από πολλά χρόνια και έχοντας φορέσει και ένα δαχτυλίδι (κάτι που οι φίλαθλοι των Μπακς είχαν να δουν 50 χρόνια), να πει αντίο στην ομάδα που έγινε ήδη «θρύλος» του NBA.

Σε ένα podcast λοιπόν ενός πρώην συμπαίκτη του Γκόραν Ντράγκιτς , ρωτήθηκε εάν προτιμάει για προορισμό Λος Άντζελες ή Μαϊάμι ( σε ερώτητη που πιθανόν να υποννοεί ποιος θα είναι ο «επόμενος του σταθμός», η απάντησή του για για τη «Πόλη των Αγγέλων» ήταν η εξής: «Νομίζω ότι είναι υπερβολικά ρηχό, δεν μου αρέσει».