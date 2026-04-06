Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τους Μπακς συνεχίζεται - Νέα ανάρτηση όλο νόημα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε νέα ανάρτηση τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/4) και έστειλε το δικό του μήνυμα. Η κόντρα με τους Μιλιγουόκι Μπάκς συνεχίζεται, ο «Greek Freak» προπονείται κανονικά παρά την απόφαση της διοίκησης να μην αγωνιστεί, ενώ ο ίδιος δηλώνει έτοιμος.

Μάλιστα, το NBA αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για να μάθει τους λόγους τους οποίους η ομάδα θέλει να κρατήσει τον διεθνή σούπερ σταρ εκτός παρκέ μέχρι το τέλος της regular season.

Ο ίδιος προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καρφώνοντας» την ομάδα του: «Δεν έκανα ποτέ κοπάμα από τη δουλειά στη ζωή μου. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα».

Ο σούπερ σταρ των «Ελαφιών» λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ρίξει το «καρφί» του σε όσους τον κατηγορούν και είναι εναντίον του. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Γιάννης ήταν στις 16 Μαρτίου.