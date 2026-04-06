Φινλανδία: 18χρονος αθλητής μπάσκετ πέτυχε 103 πόντους σε αγώνα σπάζοντας ρεκόρ

Μια απίστευτη επίδοση στο σκοράρισμα έλαβε χώρα πρόσφατα στο φινλανδικό μπάσκετ. Ο υποσχόμενος 18χρονος Ναντί Ρουχιλάτι σημείωσε 103 πόντους στο πρωτάθλημα μπάσκετ κάτω των 19 ετών της Φινλανδίας, αγωνιζόμενος για την WB-Pantterit και οδηγώντας την σε μια μεγάλη σε έκταση νίκη με 186-77 επί της BC Nokia.



Σύμφωνα με την Yle, η απόδοση του Ρουχιλάτι το Σάββατο φέρεται να έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ σκοραρίσματος σε φινλανδικά πρωταθλήματα μπάσκετ νέων ή ανδρών.



Σε μια σύντομη συνέντευξη, μίλησε για το κατόρθωμα του επαινώντας τους συμπαίκτες του για την απόδοση τους. «Υπήρχαν πολλές ασίστ και ομαδική εργασία. Το χέρι μου απλώς ζεστάθηκε. Τα σουτ πήγαν καλά. Έτσι προέκυψαν οι 103 πόντοι», εξήγησε ο Ρουχιλάτι.

«Ποτέ δεν μπορείς να περιμένεις ότι τα σουτ θα πάνε έτσι. Όταν μπήκαν οι πρώτοι 23 πόντοι, άρχισα να νιώθω ότι ένας μεγάλος αριθμός ήταν εφικτός», είπε.



«Όταν είχα ήδη 68 πόντους στο ημίχρονο, αποφάσισα να κυνηγήσω τους 100», πρόσθεσε ο Ρουχιλάτι.

Ο Ρουχιλάτι έπαιξε λίγο περισσότερο από 33 λεπτά στο παιχνίδι. Επιχείρησε 55 σουτ δύο πόντων, ευστοχώντας σε 39 από αυτά. Επίσης, έγραψε 3/4 τρίποντα, 16/23 βολές, ενώ πρόσθεσε επίσης οκτώ ριμπάουντ, πέντε κλεψίματα και δύο ασίστ.



Ο Ρουχιλάτι σημείωσε 23 πόντους μόνο στα πρώτα τεσσεράμισι λεπτά. Πριν από αυτό, η καλύτερη εμφάνισή του ήταν σε έναν αγώνα πάλι του Φινλανδικού Πρωταθλήματος κάτω των 19 αυτή τη σεζόν, όπου σημείωσε 33 πόντους.



Σύμφωνα με τον Άλεκ Κίτσιαν, ο Φινλανδός περιφερειακός της κατηγορίας του 2027 και με ύψος 201 εκ. (6'7") , έχει αυτή τη στιγμή προσφορές από πολλά κολέγια της πρώτης κατηγορίας του NCAA , συμπεριλαμβανομένων των South Carolina και Drake.