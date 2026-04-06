Μπαρτζώκας: «Τσακωθήκαμε με τον Ντόρσεϊ, δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τρίτης (7/4, 21:15), για την 36η αγωνιστική της EuroLeague. Ενόψει του κρίσιμου αγώνα, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε για την αναμέτρηση και την σημασία της.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στη συγκέντρωση των παικτών του, την κόπωση της ομάδας ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα όσα συνέβησαν μεταξύ του ίδιου και του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο προηγούμενο ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για το ματς: «Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικό ματς. Έχει πολλές δυνατότητες η Ρεάλ με μόνο μια ήττα εντός. Είναι από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Επιτρέπει τις λιγότερες ασίστ στον αντίπαλο και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Έχουν εξαιρετικό προπονητή και μέγεθος ως ομάδα και ειναι ο ισχυρός διεκδικητής του Φάιναλ Φορ».

Για τους τραυματίες: «Έχει υπάρξει συσσώρευση κόπωσης, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Δεν έχουμε προπονήσεις, αλλά μόνο βίντεο και ανάλυση αντιπάλων».

Για τα πλέι-οφς και την 1η θέση: «Με τρεις νομίζω θα είμαστε πρώτοι. Αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο εμείς θέλουμε να κερδίσουμε αύριο και να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Στόχος μας ήταν τα πλέι οφς και θα είναι σημαντικό να έχουμε πλεονέκτημα. Όποιος παίξει εκεί θα είναι δυνατή ομάδα. Κάθε φορά να φτάσεις σε φαιναλ φορ είναι δύσκολο και έχει υποβαθμιστεί ότι τα καταφέραμε εμείς. Κοιτάμε μόνο το αυριανό ματς».

Για τον Μουσταφά Φαλ: «Δεν είναι ματς που προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να τον βάλουμε νωρίτερα 2-3 ματς. Θα δούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα. Είναι σε καλή κατάσταση. κανει προπονήσεις και είναι υγιείς. Πρέπει να βρούμε εμείς μια κατάλληλη ευκαιρία».

Για τις 300 συμμετοχές στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό: «Αυτό έχει να κάνει κατά βάση με τους προέδρους που εμπιστεύονται ανθρώπους. Το κάνουν με ξεχωριστό τρόπο. Προφανώς έχει παίξει ρόλο η νίκη και οι επιτυχίες και οι τίτλοι και το μπάσκετ που παίζουμε. Δεν ήξερα καν την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι δεύτερος κλπ. Το να μένεις σε έναν τέτοιο πάγκο τόσα χρόνια είναι πολύ δύσκολο, αλλά το απολαμβάνω. Έχουν όλα φοβερή πίεση και νιώθω πολύ χαρούμενος, αλλά καλύτερα να το αποτιμήσουμε στο τέλος».

Για τον Ντόρσεϊ: «Θα παίξει κανονικά και θα είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του το είδατε όλοι και για αυτό δεν έπαιξε. Το έχω πει όμως ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο να αξιώνω κάτι από παίκτες και να υπάρχει ένταση. Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε για κάτι άλλο πέρα από το ματς. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός που θα θέσω κάποιον σημαντικό παίκτη εκτός. Ήταν στιγμιαίο».