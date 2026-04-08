Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το συγκινητικό μήνυμα με αποδέκτη τον γιο του

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-88 της Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΣΕΦ και πλέον δείχνει το ακλόνητο φαβορί για να πάρει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση και το επιβεβαίωσε πετυχαίνοντας 37 πόντους.

Ο διεθνής γκαρντ πέρα απο την σκληρή δουλειά οφείλει τις φετινές του επιδόσεις σε άλλον ένα παράγοντα που δεν είναι άλλος απο τον γιο του, Σάιλο.

Ο Ντόρσεϊ είχε υποσχεθεί στον γιο του ότι θα πετύχει 40 πόντους απέναντι στην Βασίλισσα και έτσι μετά το τέλος του αγώνα μοιράστηκε την στιγμή, μιλώντας μαζί του μεσώ βιντεοκλήσης.

«Σε ευχαριστώ για το κίνητρο, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μου έλειπαν 3 πόντοι», ήταν τα λόγια του άσου του Ολυμπιακού, ο οποίος παίρνει δύναμη από τον γιο του και πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν, σε όλα τα επίπεδα.