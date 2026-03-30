Από τα σκοτάδια στην αναγέννηση: Η ιστορία επιστροφής του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο... Παναθηναϊκός

Την περασμένη σεζόν, ο Ντόρσεϊ δεν ήταν ο παίκτης που γνωρίσαμε. Δεν ήταν ο εκρηκτικός σκόρερ, δεν ήταν ο παίκτης που μπορούσε να «πάρει φωτιά» σε ένα βράδυ και να αλλάξει μόνος του τη ροή ενός αγώνα. Ήταν ένας άνθρωπος χαμένος. Τα οικογενειακά προβλήματα τον είχαν λυγίσει, η ψυχολογία του βρισκόταν στα τάρταρα και το παιχνίδι του το μαρτυρούσε σε κάθε κατοχή.

Οι αποφάσεις του ήταν βαριές, το σώμα του έμοιαζε εκεί, αλλά το μυαλό του όχι. Σε εκείνο το σημείο, πολλοί τον είχαν τελειωμένο. Έναν ακόμα ταλαντούχο παίκτη που «χάθηκε». Έναν ακόμα που δεν άντεξε το βάρος, ούτε της καριέρας, ούτε της ζωής. Και κάπου εκεί ήρθε... ο Παναθηναϊκός.

Η επιστροφή του Ντόρσεϊ στα πιο... δύσκολα

Το παράδοξο είναι πως ο «αιώνιος» αντίπαλος βοήθησε τον παίκτη του Ολυμπιακού να βρει τον χαμένο του εαυτό. Τέτοια παιχνίδια άλλωστε, δίνουν από μόνα τους κίνητρο στους αθλητές, είτε είναι αδιάφορα βαθμολογικά, είτε όχι.

Ο Ντόρσεϊ βρήκε ρόλο, κέρδισε σχεδόν... μόνος του τον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα Ελλάδας και νίκησε τα σκοτάδια του. Γιατί από τότε και έπειτα, η πορεία ήταν μόνο ανοδική. Το έβλεπες στο βλέμμα του, στη στάση του σώματος. Ένιωθες πως η αυτοπεποίθηση είχε γυρίσει για τα καλά. Και μαζί της, επέστρεψε και ο πραγματικός Ντόρσεϊ.



Ο Παναθηναϊκός που τον... ενθουσιάζει

Οι εμφανίσεις του Ντόρσεϊ απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν είναι τυχαίες. Οι «πράσινοι» γκαρντ (πλην εξαιρέσεων) έχουν αδυναμία στο να μαρκάρουν παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους, είναι γρήγοροι και μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε λει-απ και pull-up σουτ.

Πριν την αποβολή του στο πιο πρόσφατο (30/3) και... αδιάφορο (βαθμολογικά) ντέρμπι «αιωνίων», πρόλαβε να πετύχει 18 πόντους σε... 10 λεπτά. Κάτι που αποδεικνύει πως το «τριφύλλι» είναι ένας αντίπαλος που του ταιριάζει απόλυτα.