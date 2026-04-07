Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR 79-93: «Πράσινος» θρίαμβος στη Βαρκελώνη με «καυτό» Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στη Βαρκελώνη προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Η νίκη ήταν μονόδρομος για το «τριφύλλι» και με εξαιρετική εμφάνιση τα κατάφερε κόντρα στην ομάδα του Χάβι Πασκουάλ με σκορ 79-93. Η βασική 5αδα που παρέταξαν οι φιλοξενούμενοι ήταν με Γκράντ, Ναν, Οσμάν Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και Λεσόρ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με τη δέουσα σοβαρότητα ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του. Οι «πράσινοι» διάβασαν σωστά την άμυνα των Καταλανών, βρήκαν ρυθμό μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και πήραν κεφάλι στο σκορ. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει και να μείνει κοντά, ωστόσο η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα να έχει το πάνω χέρι (23-27).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Αταμάν πάτησε για τα καλά το γκάζι και κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία που βραχυκύκλωσε τους Ισπανούς και επιθετική «έκρηξη» (επιμέρους σκορ 15-28), ο Παναθηναϊκός είδε τη διαφορά να εκτοξεύεται. Λεσόρ, Ναν, Σλούκας και Χέιζ-Ντέιβις έδωσαν πολύτιμες λύσεις πλαισιώνοντας τους Όσμαν και Χουάντσο, με το ημίχρονο να κλείνει στο εντυπωσιακό 38-55 υπέρ του «τριφυλλιού», το οποίο κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια του ενόψει της επανάληψης.

Τα δεκάλεπτα του πρώτου ημιχρόνου: 23-27, 38-55.

Το δεύτερο ημίχρονο

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να παραδίδει μαθήματα σύγχρονου μπάσκετ. Με τον Τζέντι Όσμαν σε κατάσταση «αμόκ», έχοντας ήδη φτάσει τους 21 πόντους, οι «πράσινοι» μετέτρεψαν το ντέρμπι σε μονόλογο. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έδωσε το σύνθημα, ενώ το τρίποντο του Χέιζ στην εκπνοή του δεκαλέπτου «πάγωσε» οριστικά το γήπεδο, διαμορφώνοντας το εκκωφαντικό 49:80. Ήταν το επιστέγασμα μιας περιόδου όπου ο Παναθηναϊκός έκανε ίσως το καλύτερο φετινό του παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα έχοντας τον απόλυτο έλεγχο, με τον TJ Shorts και τον Κέντρικ Ναν να συντηρούν το προβάδισμα σε επίπεδα ασφαλείας, παρά τις εύστοχες βολές του Κλάιμπερν και τα καλάθια του Μάιλς Κέιλ που προσπαθούσαν να δώσουν σφυγμό στους γηπεδούχους.

Το παιχνίδι μετατράπηκε σε μια παράσταση από την περιφέρεια, με τον Παναθηναϊκό να πετάει φωτιές και να φτάνει στα μέσα της περιόδου τα 11/18 τρίποντα. Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και ο Κώστας Σλούκας με δύο μεγάλα σουτ έξω από τα 6,75μ. εκτόξευσαν τη διαφορά στο 61:93, σφραγίζοντας ουσιαστικά τη μοίρα της αναμέτρησης. Παρά τη μαχητικότητα του Σενγκέλια και το τρίποντο του Πάρα που μείωσαν σε 68:93, ο Εργκίν Αταμάν δεν άφησε περιθώρια χαλάρωσης, καλώντας time out στο 37' για να διατηρήσει τη συγκέντρωση των παικτών του.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τον Παναθηναϊκό θριαμβευτή, με το Palau Blaugrana να υποκλίνεται στην ανωτερότητα των πρωταθλητών Ευρώπης. Η ενέργεια του Όσμαν, η ψυχραιμία του Ναν και η αμυντική προσήλωση όλης της ομάδας υπέγραψαν μια ιστορική νίκη για το «Τριφύλλι».

Τα δεκάλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου: 11-25, 30-13