Ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τις κατάρες, οι κατάρες πρέπει να τον... φοβούνται

Βάλαμε φωτιά στα φρένα... και μας έμεινε το γκάζι. Μόνο αυτοί οι στίχοι του γνωστού τραγουδιού μπορούν να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό του Ολυμπιακού που όποιον αντίπαλο κι αν βρει μπροστά του... τον ισοπεδώνει. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι καν οι νίκες. Ούτε η πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Euroleague, όπου προς το παρόν... στρογγυλοκάθεται



Εμείς θα παίξουμε το μπάσκετ μας και αν μπορείτε... σταματήστε μας

Υπήρξαν πολλές, πάρα πολλές στιγμές μέσα στη σεζόν, όπου αμφισβητήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του. Ορθώς θα έλεγα, καθώς κάτι έπρεπε να αλλάξει, αλλά αυτό το ξέρουν καλύτερα όσοι είναι εντός μιας ομάδας. Δηλαδή οι προπονητές, το σταφ και οι παίκτες.



Ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε ρότα λόγω των μεταγραφών του. Σίγουρα βοηθάει σε μεγάλο βαθμό το να έχεις στο ρόστερ παίκτες όπως ο Τζόουνς. Και είναι δεδομένο πως αν οι Νιλικίνα, Τζόσεφ, Μόρις είχαν μπει πιο δυναμικά στην εξίσωση, τότε κανείς δεν γνωρίζει μέχρι που θα έφτανε η ομάδα του Πειραιά.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην πρώτη θέση επειδή προσαρμόστηκε, χωρίς να... αλλάξει χαρακτήρα. Δεν σταμάτησε να παίζει motion επιθέσεις. Παίζει όμως όπου χρειαστεί και με προσαρμογές. Έβαλε τα pick n roll περισσότερο στην ζωή του συλλόγου. Σταμάτησε να αλλάζει σε όλα τα screen στην άμυνα και... διάβαζε αυτό που του έδινε ο αντίπαλος (ή αυτό που ήθελε να πάρει). Κι αυτά είναι μόνο... τα πιο βασικά.



Η πρώτη θέση δεν λέει τίποτα, αλλά και οι κατάρες είναι για να... λύνονται

Το αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη θέση είναι σχεδόν αδιάφορο. Κι όχι επειδή κυκλοφορεί η... κατάρα της Regular Season που θέλει τον πρώτο να μην κατακτάει την Euroleague. Αλλά ακριβώς επειδή είναι έτσι η διοργάνωση που ο τίτλος κρίνεται σε δυο βραδιές. Ό,τι κι αν έχει γίνει πριν.



Οι "ερυθρόλευκοι" δεν έχουν να φοβούνται από κατάρες, μάγια και ξόρκια. Θα πρέπει απλά να συνεχίσουν να έχουν την ταυτότητα που έχουν, να παίζουν το μπάσκετ που θέλουν και να αναγκάζουν τον αντίπαλο να ακολουθεί στον ρυθμό. Ο καιρός γαρ εγγύς...