Η βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Πειραιά ήταν και πάλι οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ που έστησαν το δικό τους πάρτι κόντρα στην άμυνα της «Βασίλισσας». Ο ομογενής γκάρντ έκανε νέο ρεκορ καριέρας στην διοργάνωση με 37 πόντους (9/14 σουτ) 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Βεζένκοφ από την άλλη είχε 26 πόντους (8/13 σουτ), 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Βαρκελώνη προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Η νίκη ήταν μονόδρομος για το «τριφύλλι» και με εξαιρετική εμφάνιση τα κατάφερε κόντρα στην ομάδα του Χάβι Πασκουάλ με σκορ 79-93.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (7/4)

Χάποελ Τελ Αβιβ - Φενέρμπαχτσε: 95-80

Ζαλγκίρις - Ντουμπάι: 65-77

Ερυθρός Αστέρας - Παρί: 94-81

