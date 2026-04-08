Αυτός είναι ο λόγος που η Euroleague δεν ορίζει τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής την ίδια ώρα

Η regular season της Euroleague πλησιάζει στο τέλος της όσο αφορά την διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, αλλά και την διασταύρωση των ομάδων για τα Play Off.

Οι δυο ελληνικοί αιώνιοι (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) κατάφεραν και κέρδισαν τους δυο ισπανικούς (Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης), παίρνοντας πέρα από τις νίκες και σημαντικό ψυχολογικό boost για το κυνήγι του πλεονεκτήματος έδρας στα PlayOff. Απομένουν δυο αγωνιστικές για το τέλος, όμως όπως φαίνεται η τελευταία αγωνιστική θα είναι αυτή που θα είναι και η πιο κρίσιμη. Σε αυτή θα υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη.

Όπως συνηθίζεται σε όλα τα αθλήματα, την τελευταία αγωνιστική όλα τα ματς διεξάγονται την ίδια ώρα. Αυτό δεν θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση και ο λόγος είναι καθαρά τηλεοπτικός, καθώς δεν μπορούν να προβληθούν δέκα παιχνίδια την ίδια ώρα από τα εκάστοτε κανάλια, με αποτέλεσμα τα ματς της 38ης αγωνιστικής να σπάσουν σε διαφορετικές ώρες, αλλά και σε δύο μέρες. Επομένως το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής θα είναι ως εξής:

Πέμπτη 16 Απριλίου

Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν - Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 21:45

Παρασκευή 17 Απριλίου

Ντουμπάι - Βαλένθια 01:00

Ζαλγκίρις - Παρί 20:00

Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου 21:30