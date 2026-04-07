Live Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις (7/4,21:15) στο ΣΕΦ τη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο τη νίκη που θα «κλειδώσει» ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague και μία θέση στην πρώτη δυάδα της τελικής κατάταξης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει τον Ταϊρίκ Τζόουνς ενώ εκτός θα είναι και ο Μόντε Μόρις με μυικό σπασμό στη μέση. Αμφίβολος είναι και ο Εβάν Φουρνιέ που ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές αλλά είναι κανονικά στη 12αδα.

Η 12αδα του Ολυμπιακού

(Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ.

Δείτε live την αναμέτρηση