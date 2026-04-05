Ολυμπιακός - Μύκονος 109-83: «Διαστημική» εμφάνιση Νετζήπογλου και τώρα... Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός επικράτησε απέναντι στη Μύκονο με άνεση (109-83) και σπουδαίους Νετζήπογλου (27 ποντοι, 4 ασίστ), Νιλικίνα (19 πόντοι) και πλέον η προσοχή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφεται στο κρίσιμο παιχνίδι της Euroleague με την Ρεάλ Μαδρίτης.



Ξεκίνησαν... υπνωτισμένοι οι «ερυθρόλευκοι», έδωσε το σύνθημα ο Νετζήπογλου

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νωθρά στο πρώτο δεκάλεπτο και έδωσε δικαίωμα στην Μύκονο να προηγηθεί στο σκορ (7-12 στο 7'), με τον Μπαρτζώκα να έχει στο βασικό σχήμα παίκτες που δεν έχουν συνήθως μεγάλο χρόνο συμμετοχής και τους «ερυθρόλευκους» να αστοχούν σε ουκ ολίγες ελεύθερες βολές. Κάπως έτσι, με την Μύκονο να βρίσκει λύσεις στην επίθεση οδηγήθηκε στη δεύτερη περίοδο με το υπέρ της +3 (17-20).

Ο Ολυμπιακός ήταν επόμενο πως θα αντιδράσει και αυτό έγινε από τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τον Μόντε Μόρις με εύστοχο τρίποντο και ασίστ στον Παπανικολάου (που έγινε επίσης εύστοχο τρίποντο ) πήρε προβάδισμα (23-22 στο 12'). Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο με προβάδισμα, ωστόσο η Μύκονος διατήρησε μια απόσταση που την κρατούσε εντός παιχνιδιού (53-47), με τον Νετζήπογλου από πλευράς γηπεδούχων να κάνει μια φανταστική εμφάνιση (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ).

Πάτησε γκάζι και στρέφει το βλέμμα στην Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο εμφανιστηκε σοβαρός και δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μύκονο και με πρωταγωνιστές τους Ντιλικίνα και Γουόρντ (που είχε ήδη 10 ασίστ στο 35') κατάφερε να ξεφύγει με επιμέρους 31-12!

Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να έχει σφραγίσει ήδη τη νίκη (109-83) και να στρέφει το βλέμμα του στον αγώνα της Μεγάλης Τρίτης (7/4) με την Ρεάλ Μαδρίτης.