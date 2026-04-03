Η βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 74-82 επί της Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της Euroleague.



Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να «ίδρωσαν» αλλά κατάφεραν να πάρουν σημαντική νίκη στη Λιόν που τους φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Για ακόμα ένα βράδυ είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τους Βεζένκοφ και Ντορσεϊ να πετυχαίνουν 23 και 13 πόντους αντίστοιχα. Εκπληκτική εμφάνιση έκανε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που «άγγιξε» το double-double με (10π, 9ρ). Σημαντική συνεισφορά είχε και ο Ντόντα Χολ με 14π.

Επόμενη αναμέτρηση για την Euroleague, το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15).

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής(3/4)

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 98-96

Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια 81-94

Η βαθμολογία