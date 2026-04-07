Ώρες και κανάλια για τις «μάχες» των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού σε BCL και Euroleague

Η Ένωση με ανατροπή διαρκείας και μεγάλα σουτ έφτασε σε νίκη-χρυσάφι, κάνοντας το πρώτο βήμα για το Final 4. Πλέον η σειρά της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα αναμένεται να μεταφερθεί στην Καταλονία, για το Game 2.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Μεγάλη Τρίτη (07/04) στις 20:30 ώρα Ελλάδας απο το Cosmote Sport 4, στο Palau Municipal d'Esports de Badalona, έδρα της ισπανικής ομάδας, στην οποία και θα διεξαχθεί το Final 4.

Στις 21:15, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της κατάταξης μπροστά στο κοινό του που αναμένεται να γεμίσει για ακόμη μια φορά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την μεγάλη αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» έχετε τη δυνατότητα να δείτε από το Novasports 4.

Στις 21:30 σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός, καθώς το «τριφύλλι» δίνει αγώνα «ζωής και θανάτου» απέναντι στη Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το Novasports Prime.

Τα παιχνίδια του Champions League και η εθνική πόλο

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) είναι προγραμματισμένες και δυο αναμετρήσεις από τις τέσσερις, για τα προημιτελικά του Champions League.

Συγκεκριμένα η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στις 22:00, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 2.

Το δεύτερο ματς είναι αυτό της Άρσεναλ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που θα διεξαχθεί επίσης στις 22:00 και θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το κανάλι Cosmote Sport 3.

Τέλος η εθνική ομάδα πόλο αντρών αντιμετωπίζει την Σερβία για τα προκριματικά του World Cup, αναμέτρηση που θα λάβει χώρα στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης. Την σπουδαία αυτή μάχη θα την παρακολουθήσετε από το κανάλι της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 17:30.