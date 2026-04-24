Η γυμναστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο που θυμίζει... Ρόκι Μπαλμπόα

Με αφορμή την αποτυχημένη σεζόν των Μιλιγουόκι Μπακς, ήδη πολλοί παίκτες της ομάδας πήγαν διακοπές από νωρίς. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσει τον αγώνα Άρης - Πανιώνιος με διάθεση... γυμναστικής.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο «Greek Freak» άφησε την μπάλα του μπάσκετ και φόρεσε γάντια του μποξ. Εντάχθηκε στις έντονες προπονήσεις και είναι έτοιμος για την νέα σεζόν, όπου όπως όλα δείχνουν θα αγωνίζεται με τα χρώματα διαφορετικής ομάδας, δίχως να έχει δημοσιευθεί επίσημα ποια θα είναι αυτή.

Μάλιστα, στην περιγραφή της ανάρτησής του, ο Έλληνας σούπερ σταρ, έγραψε «DND» που είναι τα αρχικά για την φράση «Do Not Disturb», που σημαίνει «Μην ενοχλείτε». Θα έλεγε κανείς ότι είναι μία δήλωση που τονίζει πως θα σαρώσει για ακόμα μια φορά το NBA την ερχόμενη σεζόν αυξάνοντας κι άλλο την «ατελείωτή» του σωματική διάπλαση.