Αποθέωση για Αντετοκούνμπο στο Παλέ - «Τελείωνε με το NBA και έλα», επικό σύνθημα οπαδών του Άρη

Ξεχωριστές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα σε Άρη και Πανιώνιο, για την 26η αγωνιστική της Greek Basketball League. Η είσοδος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην κεντρική σάλα του γηπέδου προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στις εξέδρες, με τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» να τον υποδέχονται με θερμό χειροκρότημα και επευφημίες.

Μάλιστα, το Παλέ δονήθηκε από επικό σύνθημα των κιτρινόμαυρων φιλάθλων: «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA, φτάνει.. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη»!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν βρέθηκε μόνος του στο «Nick Galis Hall», καθώς στο πλευρό του ήταν μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ αυτών ο αδερφός του Θανάσης και η μητέρα τους, Βερόνικα. Η παρουσία τους έδωσε έναν ιδιαίτερα οικογενειακό τόνο στη βραδιά, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν επίσης συγγενικά πρόσωπα που ήρθαν να στηρίξουν τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη.

Το κοινό του Παλέ δημιούργησε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του, γεμίζοντας τις εξέδρες και προσφέροντας ένα θερμό καλωσόρισμα σε έναν από τους κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ.



Λίγο αργότερα, την εμφάνισή του έκανε και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ξεχωριστό κλίμα της βραδιάς. Η παρουσία δύο τόσο σημαντικών προσωπικοτήτων του αθλήματος στο ίδιο γήπεδο αποτέλεσε πόλο έλξης για τους φιλάθλους, μετατρέποντας το παιχνίδι σε μια μικρή γιορτή του ελληνικού μπάσκετ.