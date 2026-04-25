Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος - Η τελική βαθμολογία της regular season

Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL είχε έξι αναμετρήσεις οι οποίες ήταν γεμάτες ένταση, πίεση και ανατροπές. Όλοι οι αγώνες ήταν την ίδια ώρα το απόγευμα του Σαββάτου (25/4 18:15) εκτός από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μύκονο (16:00).

Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» κέρδισε εύκολα την Μύκονο με 97-76 και τερμάτισε στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ έβγαλε νικητές τους «ερυθρόλευκους» που επικράτησαν με 94-84 και ολοκλήρωσαν αήττητοι τις υποχρεώσεις του στη regular season της GBL.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πυλαία το Μαρούσι με 101-85 και τερμάτισε στην 3η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι σώθηκαν... οριακά και παρέμειναν στην κατηγορία.

Ο Κολοσσός Ρόδου πήρε μια σπουδαία νίκη παραμονής κερδίζοντας την Καρδίτσα με 91-78, ενώ ο Προμηθέας κέρδισε στην Πάτρα τον Ηρακλή με 97-85. Ο Άρης σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα στο Παλέ, υπό το βλέμμα του μεγαλομέτοχου Σιάο και του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του, κέρδισε τον Πανιώνιο με 75-65 και τον... έριξε στην Elite League.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της GBL

Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76



ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94



Άρης - Πανιώνιος 75-65



Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-78



ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85



Προμηθέας - Ηρακλής 97-85

Η τελική βαθμολογία