FIBA Europe Cup: Ώρα και το κανάλι του δεύτερου τελικού ανάμεσα σε Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ
Που θα δείτε το ματς που κρίνει ευρωπαϊκό τίτλο για τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, κερδίζοντας την Μπιλμπάο με 79-73 στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης, μέσα στο «Παλατάκι».
Πλέον πάει στην Ισπανία για να υπερασπιστεί τη διαφορά του και να κατακτήσει τον τίτλο.
Η μεγάλη ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου, στις 21:00. Την αναμέτρηση έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Σπορ.