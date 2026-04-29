FIBA Europe Cup: Ώρα και το κανάλι του δεύτερου τελικού ανάμεσα σε Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, κερδίζοντας την Μπιλμπάο με 79-73 στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης, μέσα στο «Παλατάκι».

Πλέον πάει στην Ισπανία για να υπερασπιστεί τη διαφορά του και να κατακτήσει τον τίτλο.

Η μεγάλη ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου, στις 21:00. Την αναμέτρηση έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Σπορ.