ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Αποφασιστικό βήμα τίτλου με πρωταγωνιστές τους Ταϊρί-Μπέβερλι

Έκανε το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ! Ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε την νίκη απέναντι στη Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό (79-73) μέσα στο... καυτό και κατάμεστο PAOK Sports Arena και ταξιδεύει στην Ισπανία έχοντας περιθώριο ακόμα και για ήττα, αρκεί να προστατέψει την διαφορά έξι πόντων που εξασφάλισε στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της σπουδαίας εμφάνισης ήταν οι Πάτρικ Μπέβερλι (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Μπριν Ταϊρί (21 πόντοι και 5 ασίστ), οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεγάλη επικράτηση κόντρα στους φιλοξενούμενους.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ καλείται να ολοκληρώσει την... εκδίκηση του κόντρα στη Μπιλμπάο σε μια βδομάδα, την Τετάρτη (29/4) στις 21:00 στην έδρα των Βάσκων. Με νίκη ή ήττα με 5 πόντους και κάτω ο Δικέφαλος θα φτάσει στην κατάκτηση του FIBA Europe Cup.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τα πρώτα λεπτά σημαδεύτηκαν από αστοχία εκατέρωθεν, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο παρκέ ιδιαίτερα αγχωμένες. Οι λύσεις για τον ΠΑΟΚ δόθηκαν από τον Μπέβερλι στο πρώτο τρίλεπτο, που με 2/2 εύστοχα τρίποντα ζέστανε τους φίλους του Δικέφαλου. Ντίμσα, Ταϊρί και Ομορούγι έδωσαν πολύτιμες βοήθειες, με τον τελευταίο να μαζεύει σημαντικά ριμπάουντ μέσα στην ρακέτα και τους άλλους δύο να βρίσκουν ρυθμό επιθετικά για να κλείσει ο ΠΑΟΚ στο +3 (16-13, 10').

Ο Μπέβερλι συνέχισε να οδηγεί τους συμπαίκτες του, αποτελώντας το μόνιμο πρόβλημα της Μπιλμπάο σε άμυνα και επίθεση. Με δικό του τρίποντο οι γηπεδούχοι ανέβασαν στο +11 την διαφορά (26-15), με την Μπιλμπάο να βγάζει αντίδραση και με ένα 5-0 σερί έριξε προσωρινά στους 6 την απόσταση.

Ο Ταϊρί χάρισε το highlight του πρώτου τελικού, όταν βλέποντας διάδρομο μπροστά του κάρφωσε εμφατικά πάνω από τον Κράμπελι, κερδίζοντας μάλιστα και φάουλ σε ένα σημείο που οι Ισπανοί είχαν μειώσει στους πέντε (37-30, 19').

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν απάντηση σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης της Μπιλμπάο στο πρώτο μέρος, με «όπλα» τους τον βετεράνο Μπέβερλι και την ευστοχία του πίσω από την γραμμή των 6,75μ. Κάπως έτσι, ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με το σκορ στο 43-35.

Ο Ταϊρί πήρε την σκυτάλη από τον Μπέβερλι και με προσωπικά καλάθια ξεκίνησε εντυπωσιακά το 3ο δεκάλεπτο. Η Μπιλμπάο βρήκε καλύτερο ρυθμό σε αυτή την περίοδο και εκμεταλλευόμενη την αστοχία του ΠΑΟΚ στην επίθεση προσπάθησε φέρει το ματς σε μικρή απόσταση, κλείνοντας στο -7 το δεκάλεπτο (60-53, 30').Ένα γρήγορο 6-0 του Τζαγουόρσκι έριξε στον πόντο το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, υποχρεώνοντας τον τεχνικό του Δικέφαλου να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Την λύση έδωσε για μια ακόμη φορά ο Μπέβερλι, που με συνεχόμενα δύσκολα τρίποντα έβαλε ξανά τον κόσμο στο κόλπο στο κρισιμότερο σημείο του παιχνιδιού. Ο Τζαγουόρσκι έκανε θαύματα στο τελευταίο δεκάλεπτο, βρίσκοντας στόχο σε κάθε σουτ που επιχειρούσε για να μείνει η Μπιλμπάο σε απόσταση αναπνοής από τον ΠΑΟΚ (71-70, 35').

Ένα σημαντικό ριμπάουντ και καλάθι του Ντίμσα έδωσε ξανά αέρα πέντε πόντων στους «ασπρόμαυρους» στο τελευταίο λεπτό, ο Ταϊρί έβαλε το δικό του καλάθι και βγάζοντας την τελευταία άμυνα, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Ισπανία με σαφέστατο προβάδισμα τίτλου!

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73.