«Τρελάθηκε» ο κόσμος του ΠΑΟΚ στην Πλατεία Αριστοτέλους για τα 100 χρόνια

Έναν αιώνα ζωής κλείνει ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του το γιορτάζει. Οι οπαδοί του συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους έτοιμοι να αποθεώσουν την ομάδα τους δείχνοντας την στήριξη και την αγάπη τους για αυτή.

Όταν το ρολόι έδειξε 19:26, δηλαδή το έτος χρονολογίας των ασπρόμαυρων, οι φίλαθλοι της ομάδας άναψαν δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα, ενώ ταυτόχρονα τραγουδούσαν συνθήματα, δημιουργώντας μία υποβλητική ατμόσφαιρα.

Να υπενθυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση του Ελληνικού Πρωταθλήματος με 58 βαθμούς και 8 βαθμούς πίσω από την πρώτη ΑΕΚ, καθώς και περιμένει σε 5 μέρες τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ.

InTime Sports

