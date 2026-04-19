ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η αγκαλιά του Νίκολιτς στον Λουτσέσκου - Συλλυπητήρια για τον θάνατο του πατέρα του

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή εκτυλίχθηκε λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, πλησίασε τον Ραζβάν Λουτσέσκου και του έδωσε μια θερμή αγκαλιά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα.

