ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0: «Κιτρινόμαυρος» θρίαμβος στην Allwyn Arena και... άλμα τίτλου για την Ένωση

Εμφατική δήλωση τίτλου έκανε η ΑΕΚ στην κατάμεστη Allwyn Arena. Η Ένωση έστησε... πάρτι απέναντι στον ΠΑΟΚ, επιβλήθηκε με 3-0 της ομάδας του Λουτσέσκου και απέκτησε αέρα 8 βαθμών από τους διώκτες της στην κορυφή της βαθμολογίας, μόλις στην 2η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες του Νίκολιτς έδειξαν εξαρχής τις προθέσεις τους, επιβλήθηκαν σε όλο το παιχνίδι χωρίς να εμφανίσουν σημάδια κόπωσης μετά το παιχνίδι της Πέμπτης και τον αποκλεισμό από την Ράγιο και απέκτησαν τεράστιο προβάδισμα στην μάχη του τίτλου.

Το αυτογκόλ του Κεντζιόρα άνοιξε τον δρόμο της Ένωσης, με τα τέρματα των Κοϊτά και Πινέδα στο δεύτερο μέρος να δίνουν διαστάσεις θριάμβου σε μια «γεμάτη» εμφάνιση των παικτών της ΑΕΚ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι άρχισε με εντυπωσιακό ρυθμό, με την ΑΕΚ να δημιουργεί την πρώτη τελική στην αντίπαλη εστία. Ο Ζίνι από τα αριστερά πάτησε περιοχή, ο Σάντσες άθελα του απομάκρυνε πάνω στον Πινέδα, ο Μεξικανός εκτέλεσε και ανάγκασε τον Τσιφτσή να διώξει ενστικτωδώς σε κόρνερ μόλις στο 4'.

Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήρθε στο 12', όταν ο Τάισον μετά από όμορφη κάθετη κίνηση απέφυγε δύο αντιπάλους, τροφοδότησε δεξιά τον Χατσίδη που εκτέλεσε ψηλά. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήταν διπλή και ήταν για τους γηπεδούχους. Ο Ζίνι αρχικά πλάσαρε τον Τσιφτσή που έκανε επέμβαση, ο Βάργκα πήρε το «ριμπάουντ» και προσπάθησε να σκοράρει με προβολή, υποχρεώνοντας σε νέα εντυπωσιακή επέμβαση τον τερματοφύλακα των «ασπρόμαυρων».

Η Ένωση βρήκε εν τέλει το γκολ που έψαχνε στο 36ο λεπτό. Ο Περέιρα από τα αριστερά μετά από προσποιήσεις έκανε μια σέντρα στην καρδιά της περιοχής, ο Κεντζιόρα βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και άθελα του την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 45' η ΑΕΚ έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα, το γκολ όμως δεν μέτρησε για φάουλ του Ζίνι πάνω στον Τσιφτσή στην διεκδίκηση της μπάλας.

Ο ρυθμός του δεύτερου μέρους δεν είχε την ίδια ένταση με αυτόν του πρώτου. Η ΑΕΚ πέρασε το πρώτο 20λεπτο χωρίς να απειληθεί, αγγίζοντας το 2-0 λίγο μετά την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Ο Βάργκα έπαιξε κάθετα για τον Ζίνι, αυτός είδε τον Τσιφτσή να αποκρούει το πλασέ του, με τον Περέιρα στην επαναφορά αντί να πλασάρει να παίζει ξανά στον Ανγκολέζο επιθετικό που δεν περίμενε την μπάλα.

Η Ένωση απλοποίησε τα πράγματα στο 73' σε μια ακόμα γρήγορη επιθετική ανάπτυξη. Ο Ζοάο Μάριο πρόλαβε μια δυνατή μπαλιά από τον Βάργκα στην πλάγια γραμμή, συνεργάστηκε με τον Πινέδα, ο Μεξικανός έδωσε στον Κοϊτά που πάτησε περιοχή μετά τις προσποιήσεις και έκανε το 2-0.

Με την συμπλήρωση 80 λεπτών αγώνα η ΑΕΚ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της. Ο Πινέδα εκμεταλλεύτηκε ένα από τα πολλά αβίαστα λάθη του ΠΑΟΚ, πάτησε περιοχή και με ιδανικό σκάψιμο πρόσθεσε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

Έξι λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στην μείωση του σκόρ, όμως η κεφαλιά του Καμαρά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (Πήλιος 56'), Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς (Κοϊτά 56'), Περέιρα (Ζοάο Μάριο 67'), Ζίνι (Κουτέσα 85'), Βάργκα

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες (Κένι 46'), Κεντζιόρα, Λόβρεν (Μιχαηλίδης 46'), Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (Καμαρά 58'), Χατσίδης (Ζίβκοβιτς 58'), Κωνσταντέλιας, Τάισον (Πέλκας 82'), Γερεμέγεφ