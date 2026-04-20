«Ύμνοι» των Μεξικανών για Πινέδα: «Παράγοντας για την ΑΕΚ, σε εξαιρετική φόρμα ενόψει Μουντιάλ»

Εμφατική δήλωση τίτλου έκανε η ΑΕΚ στην κατάμεστη Allwyn Arena. Η Ένωση έστησε... πάρτι απέναντι στον ΠΑΟΚ, επιβλήθηκε με 3-0 της ομάδας του Λουτσέσκου και απέκτησε αέρα 8 βαθμών από τους διώκτες της στην κορυφή της βαθμολογίας,, με τον Ορμπελίν Πινέδα να κλέβει την παράσταση.

Ο Μεξικανός μέσος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και κατακτώντας τον τίτλο του MVP χάρη σε μια γεμάτη εμφάνιση, με γκολ και ασίστ. Τα κατορθώματά του δεν πέρασαν απαρατήρητα στην πατρίδα του, με το TV Azteca να αποθεώνει τον 30χρονο άσο, κάνοντας λόγο για μια από τις κορυφαίες βραδιές της καριέρας του στην Ευρώπη.

Όπως τονίζεται, ο Πινέδα αποτέλεσε κομβικό παράγοντα για την ΑΕΚ, έχοντας καθοριστική συμβολή τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά, σε ένα παιχνίδι όπου αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκειά του και ξεχώρισε σε κάθε σημείο του γηπέδου.

Μάλιστα, το τρίτο γκολ της Ένωσης ήρθε ως επιστέγασμα της κυριαρχίας της, με τον ίδιο να ολοκληρώνει ιδανικά μια εξαιρετική ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή. Ο διεθνής χαφ διανύει μια εντυπωσιακή σεζόν, μετρώντας πέντε γκολ και πέντε ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ετοιμάζεται και για τη συμμετοχή του στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο με το Μεξικό.