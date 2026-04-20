Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα σε πιθανή ισοβαθμία Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Όλα τα σενάρια

Η ΑΕΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στα playoffs της Stoiximan Super League, επικρατώντας με 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.



Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από τη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκός και παρέμεινε στο -5 από την κορυφή, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.



Το πλεονέκτημα της ΑΕΚ με ΠΑΟΚ



Η νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ δεν είχε μόνο βαθμολογική σημασία, αλλά και ουσιαστική επίδραση σε πιθανή ισοβαθμία. Οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει από τέσσερις βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια, ωστόσο το 3-0 της Ένωσης κάλυψε την ήττα με 2-0 στην κανονική διάρκεια.



Έτσι, με συνολικό σκορ 3-2 υπέρ της, η ΑΕΚ υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων και έχει το πάνω χέρι. Αυτό σημαίνει πως αν οι δύο ομάδες βρεθούν ισόβαθμες, η Ένωση κρατά την τύχη στα χέρια της, αρκεί να μην ηττηθεί στην Τούμπα.



Τι γίνεται στην ισοβαθμία με Ολυμπιακό



Τα δεδομένα αλλάζουν στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Και εδώ οι δύο ομάδες έχουν από τέσσερις βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια, όμως οι «ερυθρόλευκοι» υπερτερούν στη διαφορά τερμάτων.



Το 2-0 στο Φάληρο δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, με το συνολικό σκορ να είναι 3-2 υπέρ του. Έτσι, σε πιθανή ισοβαθμία, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα χρειάζεται απλώς να μην ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική, ενώ η ΑΕΚ θα είναι υποχρεωμένη να πάρει τη νίκη.



Τα κριτήρια ισοβαθμίας στα playoffs είναι ξεκάθαρα: πρώτα μετρούν οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια και στη συνέχεια η διαφορά τερμάτων. Αν και εκεί υπάρχει ισορροπία, τότε λαμβάνεται υπόψη η θέση στην κανονική περίοδο.