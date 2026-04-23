Ρεσιτάλ από την σύζυγο του πιο... viral φίλου της ΑΕΚ: «Δεν έκλαψε έτσι όταν γέννησα τα παιδιά του»

Μια εικόνα, χίλια συναισθήματα για την ΑΕΚκαι κάθε οπαδό της. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη με 3-0 επί του ΠΑΟΚ, ένας φίλος της Ένωσης δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα, σε ένα στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο των social media.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε το σχετικό βίντεο από την Allwyn Arena, θέλοντας να αποτυπώσει τα έντονα συναισθήματα της βραδιάς, με το clip να γίνεται άμεσα viral.

Ωστόσο, το… highlight ήρθε στα σχόλια. Η σύζυγος του φιλάθλου έκλεψε την παράσταση με μια ατάκα που απογείωσε τη δημοσίευση: «Ο άντρας μου το καμάρι μου είναι αυτός ευχαριστώ την ΑΕΚ FC / ΠΑΕ ΑΕΚ για αυτό το στιγμιότυπο έτσι παρακολουθεί την ομάδα κ όταν είναι στο σπίτι .Θα ανέβει ξανά στην Αθήνα σε επόμενο ματς ,έτσι ούτε όταν γέννησα τα παιδιά του δεν έκλαψε».



Το σχόλιο της γυναίκας του viral ΑΕΚτζη δεν άργησε να συγκεντρώσει σωρεία αντιδράσεων, με τους συνοπαδούς του να τον... αποθεώνουν γράφοντας «ένας από μας».

Δείτε το επικό σχόλιο