Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2: Πήρε «διπλό» κάνοντας τα βασικά και συνεχίζει το κυνήγι της ΑΕΚ

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ για να βάψει «ερυθρόλευκο» το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.



Με γκολ των Μάρτινς στο 33' και Ροντινέι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό και διατήρησε την διαφορά στους 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ντέρμπι, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πήγε στα αποδυτήρια με καθαρό προβάδισμα δύο τερμάτων, εκμεταλλευόμενος τα λάθη των «πράσινων» και την αποτελεσματικότητά του.



Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε μόλις στο πρώτο λεπτό, όταν ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό στο πλασέ του Ταμπόρδα μετά από λάθος του Ρέτσου. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε διάθεση να χτυπήσει στην κόντρα, με ένταση και δυνατές μονομαχίες από τα πρώτα λεπτά.



Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στο 12’, όταν ο Ελ Καμπί βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο Λαφόν κράτησε το 0-0. Το ματς είχε ρυθμό, δυνατά μαρκαρίσματα και μάχη στη μεσαία γραμμή, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει χώρους ανάμεσα στις γραμμές λόγω κακών τοποθετήσεων των γηπεδούχων.



Η πίεση των φιλοξενούμενων καρποφόρησε στο 33’, όταν ο Γεντβάι έκανε σοβαρό λάθος και ο Ζέλσον Μαρτίνς εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, πλασάροντας για το 0-1. Από εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να ανεβάσει γραμμές, χάνοντας όμως την ισορροπία του.



Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ήρθε και το δεύτερο χτύπημα. Ο Τσικίνιο έφτιαξε τη φάση και ο Ροντινέι με ωραία ατομική ενέργεια και ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το 0-2.

Ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος έπεσε αισθητά, με λιγοστές φάσεις. Ο Παναθηναϊκός πήρε περισσότερο την μπάλα στα πόδια αλλά έμοιαζε ανίκανος να παράξει σοβαρή τελική προσπάθεια.



Ο Ολυμπιακός κράτησε με χαρακτηριστική ευκολία το προβάδισμα και έφυγε με το διπλό από το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες (66’ Μπακασέτας), Τσιριβέγια (66’ Σιώπης), Κυριακόπουλος, Αντίνο (46’ Πελίστρι), Ταμπόρδα, Τεττέη (46’ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77’ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Ροντινέι, Τσικίνιο (89’ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.