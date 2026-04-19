Super League: Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι «αιωνίων» και η δράση στα Play Offs
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων για τις «μάχες» των Play Offs στη Super League. Που θα δείτε το ντέρμπι κορυφής στη Premier League.
Γεμάτο δράση είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (19/4), ξεχωρίζουν τα δύο παιχνίδια των Play Offs της Stoiximan Super League.
Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Allwyn Arena τον ΠΑΟΚ στις 18:00, σε ένα ντέρμπι «Δικεφάλων» που μπορεί να κρίνει το τίτλο.
Στις 21:00, θα διεξαχθεί το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00, Cosmote Sport 2)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00, Cosmote Sport 1)
Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Άρη για την 25η αγωνιστική Stoiximan GBL (13:00, ΕΡΤ2).
Για τη Volley League γυναικών, ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τον 2ο τελικό του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 20:30 από την ΕΡΤ2.
Ντέρμπι κορυφής στη Premier League
Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σιτι διεκδικούν με ίσες αξιώσεις πλέον το τίτλο της Premier League. Την Κυριακή (19/4,18:30) θα δείτε το ντέρμπι κορυφής από το Novasports Premier League.