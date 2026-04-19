Super League: Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι «αιωνίων» και η δράση στα Play Offs

Γεμάτο δράση είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (19/4), ξεχωρίζουν τα δύο παιχνίδια των Play Offs της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Allwyn Arena τον ΠΑΟΚ στις 18:00, σε ένα ντέρμπι «Δικεφάλων» που μπορεί να κρίνει το τίτλο.

Στις 21:00, θα διεξαχθεί το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00, Cosmote Sport 2)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00, Cosmote Sport 1)

Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Άρη για την 25η αγωνιστική Stoiximan GBL (13:00, ΕΡΤ2).

Για τη Volley League γυναικών, ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τον 2ο τελικό του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 20:30 από την ΕΡΤ2.

Ντέρμπι κορυφής στη Premier League

Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σιτι διεκδικούν με ίσες αξιώσεις πλέον το τίτλο της Premier League. Την Κυριακή (19/4,18:30) θα δείτε το ντέρμπι κορυφής από το Novasports Premier League.