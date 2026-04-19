Καλαμάτα: Ο Ντάνιελ Μπατίστα είναι ο νέος γενικός αρχηγός της «Μαύρης Θύελλας»
Ο πρώην ποδοσφαιριστής των ΑΕΚ και Ολυμπιακού συμφώνησε με τον Γιώργο Πρασσά και αναλαμβάνει χρέη γενικού αρχηγού.
Η Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια επιστρέφει στα σαλόνια της Stoiximan Super League και ο σχεδιασμός της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει.
Ο Γιώργος Πρασσάς συμφώνησε με τον Ντάνιελ Μπατίστα, να αναλάβει το ρόλο του γενικού αρχηγού.
Ο Μπατίστα στα 61 του πλέον, είναι μια σημαντική προσωπικότητα με χρόνια εμπειρίας στα ελληνικά γήπεδα, που θα βοηθήσει την Μεσσηνιακή στο νέο της ταξίδι.
Ποιος είναι ο Ντάνιελ Μπατίστα;
Κατάγεται από το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά έγινε Έλληνας και έχει αγωνιστεί 14 φορές με την ελληνική Εθνική ομάδα και μάλιστα έχει σκοράρει δυο γκολ.
Η διαδρομή του 1987 όταν τον απέκτησε ο Εθνικής και στη συνέχεια από το 1989 έως το 1992 στην ΑΕΚ, με την οποία σήκωσε ένα πρωτάθλημα και δυο Κύπελλα. Την τριετία 1992-95 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, όμως επέστρεψε στην «Ένωση» έως το 1999 και μετά αγωνίστηκε στον Άρη, στον οποίο μετά από δυο χρόνια παρουσίας, έκλεισε την καριέρα του.
Η «Μαύρη Θύελλα» αναζητά επίσης προπονητή και τεχνικό διευθυντή.