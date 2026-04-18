Stoiximan Super League PlayOut: Έμπλεξε η ΑΕΛ Novibet - «Φωτιά» στην βαθμολογία

Τα φετινά PlayOut στην Stoiximan Super League παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής η μάχη παραμονής πήρε φωτιά.

Γλίτωσε την ήττα με ήρωα Παπαδόπουλο και δοκάρι

Η Κηφισιά υποδέχθηκε τον Αστέρα AKTOR στο Ζηρίνειο και παρόλο που ήταν ανώτερη από τους φιλοξενούμενους δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο καλύτερος παίκτης των Αρκάδων ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος ο οποίος κράτησε ζωντανή την ομάδα του με κρίσιμες αποκρούσεις, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι με τον Ρουκουνάκη στο 84'. Η Κηφισιά τελικά σκόραρε στο 94' με προβολή του Πέτκοφ όμως το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο πλάγιος έδωσε οφσάιντ.

Αγγλικό σκορ και καμπανάκι κινδύνου για το «αλογάκι»

Στο Περιστέρι έγινε ένα πολύ χορταστικό ματς, με πέντε γκολ, ένταση και αποβολές, με νικητή στο τέλος τον Ατρόμητο. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με 2-0 νωρίς με τα γκολ των Μπακού (17') και Μανσούρ (23') και έκλεισε το ημίχρονο και με ένα τρίτο τέρμα στο 41' ξανά από τον Μπακού. Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις στο 48' ο Τσούμπερ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο και εκεί η ΑΕΛ το πίστεψε. Στο 51' μείωσε με τον Αποστολάκη και στο 80ο λεπτό έκανε το 3-2 με γκολ του Τούπτα, προσθέτοντας άγχος στους γηπεδούχους, όμως δεν κατάφερε να βρει τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ για να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας και πλέον μπαίνει σε... μπελάδες καθώς είναι πλέον στην ζώνη του υποβιβασμού και με την εικόνα της προβληματίζει.

Τεράστιο διπλό σωτηρίας(;) για τα «λιοντάρια»

Ο Πανσερραϊκός πήρε σπουδαίο διπλό μέσα στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό και βγήκε από την ζώνη του υποβιβασμού για πρώτη φορά την φετινή σεζόν. Παρόλο που οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς με το γκολ του Μπουχαλάκη στο 9ο λέπτο, οι φιλοξενούμενοι το γύρισαν με δυο γκολ στο 25' και στο 37' των Ριέρα και Τεσέιρα και πήγαν στην ανάπαυλα όντας μπροστά στο σκορ. Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 48', ο Τεσέιρα έβαλε το δεύτερο του γκολ δίνοντας σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα στα «λιοντάρια». Ο Παναιτωλικός όσο και αν προσπάθησε στην συνέχεια, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 2-3 στο 91' με γκολ του Αγκίρε.

Αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής PlayOut

Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

Βαθμολογία PlayOut