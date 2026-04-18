Superleague Playoffs 5-8: Μεγάλες νίκες για ΟΦΗ και Άρη - Ανοιχτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο
«Φωτιά» πήρε η μάχη για την 5η θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκή έξοδο. Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία.
Τα σημερινά αποτελέσματα έφεραν ανατροπές στη βαθμολογία των playoffs της Super League για τις θέσεις 5-8. ΟΦΗ και Άρης μπήκαν για τα καλά στο... κυνήγι του Λεβαδειακού.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο ΟΦΗ επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο και πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου (25/4) απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Στο άλλο ματς της ημέρας, ο ο Άρης πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (3-2), μπαίνοντας ξανά δυναμικά στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου που δίνει η 5η θέση.
Η βαθμολογία των Super League Playoffs 5-8
- Λεβαδειακός 22
- ΟΦΗ 20
- Άρης 19
- Βόλος 17