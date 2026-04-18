Superleague Playoffs 5-8: Μεγάλες νίκες για ΟΦΗ και Άρη - Ανοιχτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο

Τα σημερινά αποτελέσματα έφεραν ανατροπές στη βαθμολογία των playoffs της Super League για τις θέσεις 5-8. ΟΦΗ και Άρης μπήκαν για τα καλά στο... κυνήγι του Λεβαδειακού.



Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο ΟΦΗ επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο και πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου (25/4) απέναντι στον ΠΑΟΚ.



Στο άλλο ματς της ημέρας, ο ο Άρης πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (3-2), μπαίνοντας ξανά δυναμικά στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου που δίνει η 5η θέση.

