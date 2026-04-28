Μέμφις Ντεπάι: Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη - Στο κόλπο και ο Ολυμπιακός

Ο Μέμφις Ντεπάι, ύστερα από το πέρασμά του από πολλές μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, (Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ, Λυών, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης), αποφάσισε τα προηγούμενα 2 χρόνια να δοκιμάσει τον εαυτό του σε άλλη ήπειρο.

Αγωνίστηκε με τα χρώματα της Κορίνθιανς και κατέγραψε 41 εμφανίσεις, 14 γκολ και 5 ασίστ, αλλά έχασε αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμών.

Η επιστροφή στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός

O Ολλανδός θέλει να επιστρέψει στη «Γηραιά Ήπειρο», εκεί που εδραιώθηκε ποδοσφαιρικά και στο «κόλπο» έχει μπει και ο Ολυμπιακός.

Δημοσίευμα από το «Transferfeed», τονίζει ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη θα μπορούσε να τον αποκτήσει για ένα ποσό της τάξεως των 10-12 εκατομμυρίων ευρώ για δύο χρόνια.

Επίσης αναφέρεται ότι τον έχει προτείνει ο αντζέντης του και σε άλλες ομάδες, με τους «ερυθρόλευκους» να ρίχνουν κλεφτές ματιές για τη περίπτωσή του, χωρίς ακόμα να έχουν κάνει κίνηση για την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού.